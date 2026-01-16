Oglasili se iz Super-Petrola: Objasnili zašto Milan više ne radi na pumpi

Milan Stojić nije dobio otkaz zbog događaja na pumpi u mjestu Lužani, nego iz razloga što je imao ugovor na određeno vrijeme koji je istekao. Pored njega još dvoje radnika nije dobilo produženje Ugovora o radu zbog smanjenog obima posla i neotvaranja mosta u Gradišci, rečeno je iz kompanije Super-Petrol Banjaluka.

"Kompanija Super-Petrol Banjaluka u cilju objektivnog i tačnog informisanja javnosti u vezi događaja koji se desio na benzinskoj pumpi na autoputu Banjaluka- Gradiška u mjestu Lužani Zapad saopštava javnosti sljedeće.

U događaju koji se odigrao na našoj benzinskoj pumpi u pomenutom mjestu Lužani Zapad želimo istaći da kupac koji se nalazio u objektu NIJE NOSIO ustaška obilježja, niti istaknuto slovo ”U”, nego kapu sportskog kluba iz Australije.

O klubu iz Australije pročitajte u tekstu ispod:

Fudbal "Melburn najts" - klub koji i danas drži u životu ustaške simbole

Istovremeno želimo istaći da radnik Milan Stojić nije dobio otkaz zbog navedenog, nego iz razloga što je imao ugovor na određeno vrijeme koji je istekao. Pored njega još dvoje radnika nije dobilo produženje Ugovora o radu zbog smanjenog obima posla i neotvaranja mosta u Gradišci.

Inače, kao društveno odgovorna kompanija osuđujemo bilo kakvo isticanje fašističkih i nacističkih obilježja i širenje nacionalne i vjerske mržnje", saopšteno je iz ove kompanije.