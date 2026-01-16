Sjećanje na Srbe ubijene u Skelanima; Prisustvuje Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Skelane, gdje prisustvuje parastosu Srbima koje su ubili muslimanski vojnici tokom posljednjeg rata.

Kod centralnog spomenika u Skelanima danas se služi parastos za 305 srpskih civila i vojnika iz ovog i susjednih sela, od kojih je 69 ubijeno na današnji dan prije 33 godine.

Parastos se služi za sve žrtve sa područja bivše opštine Skelani poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a potom će biti položeno cvijeće kod Spomen-obilježja.Nastavljajući etničko čišćenje srednjeg Podrinja i uništavanje svega što je srpsko, započeto u aprilu 1992. godine, jake muslimanske snage od nekoliko hiljada vojnika iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića napale su u zoru 16. januara 1993. godine srpska sela oko Skelana.

Tog dana ubijeno je čak 69 stanovnika ovog kraja, a dvije trećine stradalih bili su civili, među kojima i nekoliko djece.

Ranjeno je 165 mještana. Od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim kazamatima, a njih četvoro još se vode kao nestali.

Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Radislav imao je 11 godina. Sa majkom Milicom pokušali su izbjeći u Bajinu Baštu, ali su kod graničnog mosta pogođeni neprijateljskim kuršumima.

Tada maloljetni Cvetko Ristić iz Kušića ostao je bez cijele porodice, kuće i imovine. Ubijeni su mu roditelji i sestra, a bratovljeve posmrtne ostatke još nije pronašao. Kuća mu je obnovljena 16 godina nakon rata.

Za brojne masovne zločine koje su muslimanske snage počinile nad Srbima u Podrinju, pa i za ove u Skelanima, ni nakon 33 godine niko nije odgovarao, a nisu bili obuhvaćeni ni optužnicom protiv Orića u procesu pred Sudom BiH koji je okončan njegovim oslobađanjem.