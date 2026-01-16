Logo
Large banner

Sjećanje na Srbe ubijene u Skelanima; Prisustvuje Dodik

16.01.2026

12:44

Komentari:

1
Сјећање на Србе убијене у Скеланима; Присуствује Додик
Foto: RTRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Skelane, gdje prisustvuje parastosu Srbima koje su ubili muslimanski vojnici tokom posljednjeg rata.

Kod centralnog spomenika u Skelanima danas se služi parastos za 305 srpskih civila i vojnika iz ovog i susjednih sela, od kojih je 69 ubijeno na današnji dan prije 33 godine.

Parastos se služi za sve žrtve sa područja bivše opštine Skelani poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a potom će biti položeno cvijeće kod Spomen-obilježja.Nastavljajući etničko čišćenje srednjeg Podrinja i uništavanje svega što je srpsko, započeto u aprilu 1992. godine, jake muslimanske snage od nekoliko hiljada vojnika iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića napale su u zoru 16. januara 1993. godine srpska sela oko Skelana.

Tog dana ubijeno je čak 69 stanovnika ovog kraja, a dvije trećine stradalih bili su civili, među kojima i nekoliko djece.

Ranjeno je 165 mještana. Od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim kazamatima, a njih četvoro još se vode kao nestali.

Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Radislav imao je 11 godina. Sa majkom Milicom pokušali su izbjeći u Bajinu Baštu, ali su kod graničnog mosta pogođeni neprijateljskim kuršumima.

Tada maloljetni Cvetko Ristić iz Kušića ostao je bez cijele porodice, kuće i imovine. Ubijeni su mu roditelji i sestra, a bratovljeve posmrtne ostatke još nije pronašao. Kuća mu je obnovljena 16 godina nakon rata.

Za brojne masovne zločine koje su muslimanske snage počinile nad Srbima u Podrinju, pa i za ove u Skelanima, ni nakon 33 godine niko nije odgovarao, a nisu bili obuhvaćeni ni optužnicom protiv Orića u procesu pred Sudom BiH koji je okončan njegovim oslobađanjem.

Podijeli:

Tag:

Skelani

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Бивши директор Дома пензионера у Тузли и његова сарадница остају у притвору

BiH

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli i njegova saradnica ostaju u pritvoru

2 h

0
Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Region

Hrvatsku poslanicu udarila struja u Saboru

3 h

0
Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: "Promijenio sam taktiku"

2 h

0
Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Hronika

Bijeljinac optužen za 30 krivičnih djela!

3 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Milan iz Gradiške tvrdi da je dobio otkaz jer je mušteriju upozorio da skine kapu sa ustaškim simbolima

4 h

11
Минић и Егић уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и РВИ

Društvo

Minić i Egić uručili ključeve 15 stanova porodicama poginulih boraca i RVI

5 h

0
Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

Društvo

Prvi posni dan poslije Božića: Nedjelja je važan dan za pravoslavne vjernike

6 h

0
Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

Društvo

Slavimo velikog proroka: Prema predanju samo jedno njegovo proročanstvo se još nije ostvarilo

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner