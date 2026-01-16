Logo
Bijeljinac optužen za 30 krivičnih djela!

ATV

ATV

16.01.2026

12:28

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!
Foto: Pexels

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv Maksima Gavrića iz Bijeljine kojom se tereti da je počinio čak 30 krivičnih djela!

Gavrić je optužen za 28 krivičnih djela teške krađe, te po jednu utaju i razbojničku krađu u kojima je pričinjena šteta veća od 23.000 KM.

Prema optužnici utaja je počinjena 2. oktobra 2023. godine kada je, radeći kao dostavljač, Gavrić za sebe zadržao 497 KM koje naplatio od kupaca. Nekoliko dana kasnije počinio je razbojničku krađu tako što je ušao u kuću B.S. u Dvorovima i uzeo novčanik sa 150 KM i ličnim dokumentima. Na izlasku iz kuće, u hodniku ga je zatekao D.P. koga je Gavrić udario šakom u glavu, nanijevši mu lake povrede.

Ostala djela se odnose uglavnom na provale u privatne i poslovne prostorije više osoba u Bijeljini. Na meti su mu bile privatne kuće, restorani, kafići, prodavnice, crkve, pekara, ribarnica, Centar za kulturu... Uglavnom je krao novac iz aparata za igre na sreću, ali i televizore, mobilne telefone, cigarete, dok je iz jedne prodavnice odnio slaninu, salamu, kobasice i čokolade...

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Bijeljini. Tužilaštvo je zatražilo i da se Maksimu Gavriću produži mjera pritvora, o čemu će se naknadno odlučivati.

Optužnica

Bijeljina

teška krađa

utaja

