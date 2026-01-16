Ko je Nenad Stević? Otac djeteta Edite Aradinović bio meta pokušaja ubistva

Pjevačica Edita Aradinović već neko vrijeme je u srećnoj vezi, a njeno srce osvojio je Nenad Stević, sa kojim se premijerno pojavila u javnosti u novembru prošle godine, na koncertu Emine Jahović.

Mlada muzička zvijezda sa Nenadom očekuje bebu. Edita je tek nedavno počela govoriti o svom muškarcu, u kojeg je zaljubljena "do ušiju". Nedavno je na društvenim mrežama postao viralan jedan snimak iz teretane, a kako se navodi, pjevačicin partner je, izgleda, njen trener.

Objavila je šaljiv snimak na kojem se vidi kako trenira, dok je njen dečko posmatra, a ispod videa su uslijedili komentari: "Samo gleda?", "Prati da li pravilno izvodiš vježbe", "Ovo joj je možda trener", "Čekaj dok mu vidi žena", samo su neki od komentara ispod objave.

Pokušaj ubistva

Inače, Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča iz crne hronike u Novom Sadu. Ta tragična priča još uvijek nije dobila sudski epilog. Teodora Kaćanski ubijena je prije 10 godina, a prvi rezultati istrage ukazali su da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a prava meta bio je Nenad Stević.

Teodora je u noći koja je za nju postala kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gd‌je je živjela sa partnerom Nenadom Stevićem. Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u trenutku kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, Teodora se za to vrijeme premjestila sa suvozačkog mjesta, na kojem je do tada sjedila, na vozačko. Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u d‌jevojku i pobjegao sa lica mjesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi. Hitno je prevezena u bolnicu.

Tri dana kasnije ispred bolnice okupilo se mnogo Nenadovih i Teodorinih prijatelja kako bi pokušali da spriječe njenu rodbinu da daju pristanak da, na preporuku ljekara, bude isključena sa aparata. Stević nije želio da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Međutim, oko 20:30 časova d‌jevojka je isključena sa aparata, jer je praktično bila klinički mrtva od trenutka kada je stigla u bolnicu.

Tokom istrage su, u cilju rasvjetljavanja ubistva, izuzeti video-snimci sa nadzornih kamera. Ubica se na snimku nazirao, ali je od svega u vezi sa njim mogla da se primijeti samo jedna stvar koja je specifična – šepao je na jednu nogu.

Taj snimak i operativna saznanja doveli su policiju do Gorana Cvijetića iz Budisave, koji je, baš kao ubica sa snimka, šepao. Uz činjenicu da ni operativna saznanja, ni snimak lošeg kvaliteta nisu bili dovoljni da Cvijetiću budu stavljene lisice na ruke, hapšenja ga je spasilo i to što na licu mjesta nisu pronađeni njegovi DNK tragovi.

Pokušaj otmice Gorana Cvijetića

Nenad Stević je, inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017. godine, uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića, koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski.

Kako smo ranije pisali, Stević i Božidar Bosnić pokušali su da otmu Gorana Cvijetića iz Budisave, uperivši u njega pištolj i uguravši ga u "Audi A6" kojim su pokušali da pobjegnu iz grada. Sumnja se da je ovaj napad bio osveta za hladnokrvno ubistvo fitnes instruktorke Teodore Kaćanski, d‌jevojke Nenada Stevića.

Stević i Bosnić su, sumnja se, na parkingu ispred zgrade u novosadskom naselju Detelinara presreli Cvijetića u kojeg su uperili pištolj, izudarali ga, vezali, pa ubacili u gepek automobila, a zatim od‌jurili ka izlazu iz Novog Sada i naselju Sremska Kamenica. Na video snimku sa sigurnosnih kamera, kako smo ranije pisali, vidi se kako jedan od otmičara sa uperenim pištoljem pritrčava Cvijetiću, naređujući mu da digne ruke i preda se.

Na snimku se vidi kako mu nakon toga u pomoć priskaču saučesnici koji šire ruke i noge Cvijetiću, a zatim ga ruše na zemlju i šutiraju. Čovjeka su potom vezali i ubacili u gepek. Policija se dala u poteru za otmičarima, a uhapšeni su nakon što ih je na Mišeluku sustigla patrola saobraćajne policije, dok je na lice mjesta ubrzo došla i interventna jedinica.

Osumnjičenima Nenadu Steviću i Božidaru Bosniću tada je određen pritvor do 30 dana, a u ovoj akciji uhapšena je i žrtva Goran Cvijetić.

Suđenje u ovom postupku je i dalje u toku. Nezvanično, kako se sumnja, Stević je nakon ubistva njegove d‌jevojke Teodore Kaćanski sam poveo istragu o ubistvu i mogućem nalogodavcu, te je posumnjao da Cvijetić ima veze s tim, pa su se odlučili da ga otmu i ispitaju, prenio je Blic.