Катарина Живковић узвратила: ''Да ли неко зна ко је Кијин љубавник са слике?

Телеграф

05.12.2025

09:14

Кија Коцкар и Катарина Живковић
Фото: Инстаграм

Катарина Живковић објавила је фотографију на којој позира 11 мушкараца, а један од њих је судећи према њеним ријечима наводно ожењени партнер Кристине Кије Коцкар!

Она је рекла:

''Да ли зна неко ко је на слици Кијин ожењени љубавник из Жандармерије, за кога каже да су само кућни пријатељи и да му је са женом пријатељица?'', написала је Катарина, која је упућена у то о ком мушкарцу је ријеч.

Фотографију можете погледати ОВДЈЕ.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Кија Коцкар поново напала Каћу Живковић: Браво, Стојке

Наиме, она је прије извјесног времена ову фотографију објавила, али сакривајући лица мушкараца, а сада је то учинила на свом профилу без сакривања истих, без цензуре.

Тада је у опису написала да јој је Кија рекла о коме се ради, преноси Телеграф.

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

