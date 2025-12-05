Катарина Живковић узвратила: ''Да ли неко зна ко је Кијин љубавник са слике?

Извор:
Катарина Живковић објавила је фотографију на којој позира 11 мушкараца, а један од њих је судећи према њеним ријечима наводно ожењени партнер Кристине Кије Коцкар!
Она је рекла:
''Да ли зна неко ко је на слици Кијин ожењени љубавник из Жандармерије, за кога каже да су само кућни пријатељи и да му је са женом пријатељица?'', написала је Катарина, која је упућена у то о ком мушкарцу је ријеч.
Наиме, она је прије извјесног времена ову фотографију објавила, али сакривајући лица мушкараца, а сада је то учинила на свом профилу без сакривања истих, без цензуре.
Тада је у опису написала да јој је Кија рекла о коме се ради, преноси Телеграф.
