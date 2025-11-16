Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

Mostar je zavijen u crno! Večeras oko 18 sati dogodilo se ubistvo koje je potreslo grad na Neretvi.

Horor se događao na Trgu Ivana Krndelja. Nesrećna žena bježala je od svog ubice, uspjela je da pobjegne u kafić i pozove policiju, međutim ubica ju je stigao i presudio joj.

Pokušao je da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhapsila ga, naveo je Večernji.ba.

Kako prenose lokalni portali za ubistvo je osumnjičen Anis Kalajdžić, sin slavnog Avde Kalajdžića, fudbalera Veleža.

I Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio je fudbalski sudija, koji je za svoj rad dobijao pohvale. On je navodno nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz bezbjednosnih razloga jer je, naveo je, dobijao prijetnje jer je fudbalski sudija.

Prema informacijama "Avaza", ubijena djevojka je iz Kalesije, a u Mostaru je radila.