Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

Agencije

16.11.2025

21:56

Foto: Screenshot / Avaz

Mostar je zavijen u crno! Večeras oko 18 sati dogodilo se ubistvo koje je potreslo grad na Neretvi.

Horor se događao na Trgu Ivana Krndelja. Nesrećna žena bježala je od svog ubice, uspjela je da pobjegne u kafić i pozove policiju, međutim ubica ju je stigao i presudio joj.

Hronika

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

Pokušao je da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhapsila ga, naveo je Večernji.ba.

Kako prenose lokalni portali za ubistvo je osumnjičen Anis Kalajdžić, sin slavnog Avde Kalajdžića, fudbalera Veleža.

policija rotacija

Hronika

Prvi snimak sa mjesta užasa: Bježala i tražila pomoć, monstrum je stigao na trgu i ubio

I Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio je fudbalski sudija, koji je za svoj rad dobijao pohvale. On je navodno nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz bezbjednosnih razloga jer je, naveo je, dobijao prijetnje jer je fudbalski sudija.

Prema informacijama "Avaza", ubijena djevojka je iz Kalesije, a u Mostaru je radila.

Mostar

ubistvo

