Užas u BiH: Muškarac ubio ženu, nesrećna djevojka bježala i tražila pomoć, ali je ubica stigao?

16.11.2025

19:20

Komentari:

0
Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?
Foto: ATV

U Mostaru se večeras dogodilo ubistvo.

Kako je za Avaz potvrđeno iz MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, muškarac je usmrtio žensku osobu.

– Prijavu smo zaprimili u 18 sati. Ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mjesta se obavlja uviđaj, više informacija biće poznato naknadno – kratko je rekla Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP HNK.

Prema prvim informacijama djevojka je od svog ubice bježala s Autobuske stanice te je utrčala u ugostiteljski objekat u blizini tražeći pomoć, a navodno je uspjela pozvati i policiji.

Nažalost, muškarac je sustigao i usmrtio pucnjem iz pištolja.

Takođe, nezvanično se saznaje da je policija u vrlo kratkom roku stigla na lice mjesta te da je muškarac uhapšen.

Ubistvo

Mostar

