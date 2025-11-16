Nova tragedija na putevima: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

Izvor:
16.11.2025
14:30
Jedna osoba poginula je danas u saobraćajnoj nesreći u mjestu Međuvršje kod Ovčarsko-kablarske klisure, a četiri osobe su povrijeđene, rečeno je Tanjugu u MUP-u.
Povrijeđeni u nesreći koja se dogodila oko 12 časova nalaze se u Opštoj bolnici Čačak gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.
Saobraćaj je u prekidu na magistralnom putu između Čačka i Požege, u dijelu kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, u mjestu Međuvršje.
Uviđaj ove saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila je u toku, a uzrok nesreće još nije poznat.
Kako prenose mediji, na licu mjesta nalaze se pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice koje učestvuju u obezbjeđivanju mjesta nezgode.
Vozačima se savjetuje da budu strpljivi i da, ukoliko imaju mogućnosti, koriste alternativne pravce dok traje uviđaj i raščišćavanje puta.
