Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

15.11.2025
13:50
Komentari:0
Ivana A., motociklistkinja koja je 6. novembra teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu kod Opova, preminula je u Urgentnom centru nakon nekoliko dana borbe za život.
Ona je juče je sahranjena u krugu porodice i prijatelja. Nesreća je potresla njene najbliže, koji ističu da je Ivana i ranije prošla kroz gotovo identičnu tragediju.
Ivana je u trenutku saobraćajne nesreće vozila motocikl kada je ušla u krivinu, direktno udarila u automobil koji joj je dolazio u susret.
Hronika
Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević
U trenutku saobraćajne nesreće Ivana se nalazila sama na motoru, ali je njen partner na drugom dvotočkašu vozio iza nje. Kada je došlo do sudara, on joj je prvi pritrčao u pomoć – zaustavio je motocikl, pozvao policiju i hitnu pomoć i pokušavao da je reanimira do dolaska ekipa.
Ivana je na licu mjesta davala znake života, ali je u bolnici izgubila najtežu bitku.
Iza sebe je ostavila dvoje djece. Bila je jedinica i prije više od deset godina preselila se u Beograd nakon udaje.
Sudbina je, nažalost, još jednom pokazala svoju surovost – njen suprug je takođe poginuo u saobraćajnoj nesreći na motoru, na gotovo isti način kao i ona sada.
Ekonomija
Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju, vraćaju se puni para
Porodica i prijatelji opisali su Ivanu kao vedru, posvećenu i hrabru ženu, koja je kroz život nosila težak teret, a ipak ostajala snaga svojoj djeci i najbližima.
Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće koja se dogodila na Zrenjaninskom putu kod Opova, a tačan uzrok i okolnosti koje su dovele do nesreće i dalje se utvrđuju, piše Republika.
Podsjetimo, u ovoj saobraćajnoj nesreći povrijeđen je i muškarac koji se nalazio u putničkom vozilu.
Povrijeđenom muškarcu je ekipa Hitne pomoći pružila prvu pomoć, a on je prebačen na Urgentni centar.
Scena
36 min0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Trenutno na programu