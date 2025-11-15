Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

Ivana A., motociklistkinja koja je 6. novembra teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu kod Opova, preminula je u Urgentnom centru nakon nekoliko dana borbe za život.

Ona je juče je sahranjena u krugu porodice i prijatelja. Nesreća je potresla njene najbliže, koji ističu da je Ivana i ranije prošla kroz gotovo identičnu tragediju.

Ivana je u trenutku saobraćajne nesreće vozila motocikl kada je ušla u krivinu, direktno udarila u automobil koji joj je dolazio u susret.

U trenutku saobraćajne nesreće Ivana se nalazila sama na motoru, ali je njen partner na drugom dvotočkašu vozio iza nje. Kada je došlo do sudara, on joj je prvi pritrčao u pomoć – zaustavio je motocikl, pozvao policiju i hitnu pomoć i pokušavao da je reanimira do dolaska ekipa.

Ivana je na licu mjesta davala znake života, ali je u bolnici izgubila najtežu bitku.

Iza sebe je ostavila dvoje djece. Bila je jedinica i prije više od deset godina preselila se u Beograd nakon udaje.

Sudbina je, nažalost, još jednom pokazala svoju surovost – njen suprug je takođe poginuo u saobraćajnoj nesreći na motoru, na gotovo isti način kao i ona sada.

Porodica i prijatelji opisali su Ivanu kao vedru, posvećenu i hrabru ženu, koja je kroz život nosila težak teret, a ipak ostajala snaga svojoj djeci i najbližima.

Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće koja se dogodila na Zrenjaninskom putu kod Opova, a tačan uzrok i okolnosti koje su dovele do nesreće i dalje se utvrđuju, piše Republika.

Podsjetimo, u ovoj saobraćajnoj nesreći povrijeđen je i muškarac koji se nalazio u putničkom vozilu.

Povrijeđenom muškarcu je ekipa Hitne pomoći pružila prvu pomoć, a on je prebačen na Urgentni centar.