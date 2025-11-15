Logo
Large banner

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

15.11.2025

13:50

Komentari:

0
Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи
Foto: screenshot

Ivana A., motociklistkinja koja je 6. novembra teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu kod Opova, preminula je u Urgentnom centru nakon nekoliko dana borbe za život.

Ona je juče je sahranjena u krugu porodice i prijatelja. Nesreća je potresla njene najbliže, koji ističu da je Ivana i ranije prošla kroz gotovo identičnu tragediju.

Ivana je u trenutku saobraćajne nesreće vozila motocikl kada je ušla u krivinu, direktno udarila u automobil koji joj je dolazio u susret.

Јован Васиљевић

Hronika

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

U trenutku saobraćajne nesreće Ivana se nalazila sama na motoru, ali je njen partner na drugom dvotočkašu vozio iza nje. Kada je došlo do sudara, on joj je prvi pritrčao u pomoć – zaustavio je motocikl, pozvao policiju i hitnu pomoć i pokušavao da je reanimira do dolaska ekipa.

Ivana je na licu mjesta davala znake života, ali je u bolnici izgubila najtežu bitku.

Iza sebe je ostavila dvoje djece. Bila je jedinica i prije više od deset godina preselila se u Beograd nakon udaje.

Sudbina je, nažalost, još jednom pokazala svoju surovost – njen suprug je takođe poginuo u saobraćajnoj nesreći na motoru, na gotovo isti način kao i ona sada.

Новац евро

Ekonomija

Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju, vraćaju se puni para

Porodica i prijatelji opisali su Ivanu kao vedru, posvećenu i hrabru ženu, koja je kroz život nosila težak teret, a ipak ostajala snaga svojoj djeci i najbližima.

Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće koja se dogodila na Zrenjaninskom putu kod Opova, a tačan uzrok i okolnosti koje su dovele do nesreće i dalje se utvrđuju, piše Republika.

Podsjetimo, u ovoj saobraćajnoj nesreći povrijeđen je i muškarac koji se nalazio u putničkom vozilu.

Povrijeđenom muškarcu je ekipa Hitne pomoći pružila prvu pomoć, a on je prebačen na Urgentni centar.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Zrenjanin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Scena

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

36 min

0
Најопаснија мјеста за туристе у Европи: Овдје се налазе највећа жаришта џепароша

Svijet

Najopasnija mjesta za turiste u Evropi: Ovdje se nalaze najveća žarišta džeparoša

1 h

0
Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Scena

Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

1 h

0
Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

Društvo

Čovjeka ujela otrovnica u centru grada: Smrt izbjegao za dlaku

2 h

0

Više iz rubrike

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Hronika

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

1 h

0
Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Hronika

Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

2 h

0
Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

3 h

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Hronika

Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner