Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

15.11.2025

11:24

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče ujutru na autoputu A1 kod Karlovca kada je 76-godišnja vozačica, vozeći se iz suprotnog smera, izazvala sudar u kojem su učestvovala tri automobila.

Ona je sama teško povrijeđena u nesreći, dok je žena suvozač zadobila lakše povrede, saopštila je policija.

Vožnja u zabranjenom smjeru

Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u petak oko 7 časova ujutru na vijaduktu Drežnik. Automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljala je 76-godišnja žena koja je putovala od Karlovca ka Novigradu, ali u suprotnom, zabranjenom smjeru.

Lančani sudar

Vozeći u pogrešnom smjeru, udarila je u automobil zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 48-godišnji muškarac, koji je vozio u ispravnom smjeru ka Zagrebu.

Hronika

Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

Odmah zatim, u zagrebačko vozilo, koje nije uspjelo da se zaustavi na vrijeme, udario je treći automobil ogulinskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 45-godišnji muškarac.

Dve osobe povrijeđene

U saobraćajnoj nesreći, 76-godišnji vozač koji je izazvao nesreću zadobio je teške tjelesne povrede, dok je 43-godišnji putnik u automobilu ogulinskih registarskih tablica prošao sa lakšim povredama. 76-godišnjaku je izdat prekršajni nalog zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

(indeks)

