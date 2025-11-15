Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

Izvor:
Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče ujutru na autoputu A1 kod Karlovca kada je 76-godišnja vozačica, vozeći se iz suprotnog smera, izazvala sudar u kojem su učestvovala tri automobila.
Ona je sama teško povrijeđena u nesreći, dok je žena suvozač zadobila lakše povrede, saopštila je policija.
Vožnja u zabranjenom smjeru
Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u petak oko 7 časova ujutru na vijaduktu Drežnik. Automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljala je 76-godišnja žena koja je putovala od Karlovca ka Novigradu, ali u suprotnom, zabranjenom smjeru.
Lančani sudar
Vozeći u pogrešnom smjeru, udarila je u automobil zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 48-godišnji muškarac, koji je vozio u ispravnom smjeru ka Zagrebu.
Hronika
Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC
Odmah zatim, u zagrebačko vozilo, koje nije uspjelo da se zaustavi na vrijeme, udario je treći automobil ogulinskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 45-godišnji muškarac.
Dve osobe povrijeđene
U saobraćajnoj nesreći, 76-godišnji vozač koji je izazvao nesreću zadobio je teške tjelesne povrede, dok je 43-godišnji putnik u automobilu ogulinskih registarskih tablica prošao sa lakšim povredama. 76-godišnjaku je izdat prekršajni nalog zbog izazivanja saobraćajne nezgode.
