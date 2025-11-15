Jokić povrijeđen! Zabrinuti u redovima Denver Nagetsa

Srpski košarkaš Nikola Jokić zadobio je povredu koja je izazvala dozu brige u redovima Denver Nagetsa i po svemu sudeći trostruki MVP neće igrati narednu utakmicu.

Košarkaši Denver Nagetsa igraće protiv Minesota Timbervulvsa u noći između subote i nedjelje od 2 časa po srpskom vremenu, a kako stvari stoje, postoji šansa da na tom meču ne bude Nikole Jokića.

Kako je klub objavio na društvenim mrežama, Nikola Jokić se povrijedio.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Timberwolves:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Left Wrist Sprain)



OUT:

Christian Braun (Left Ankle Sprain)

Cam Johnson (Right Biceps Strain)#MileHighBasketball pic.twitter.com/thOf72i9qS — Denver Nuggets (@nuggets) November 15, 2025

Jokić se muči sa zglobom lijeve ruke, zbog čega bi mogao da preskoči naredni meč. Ipak, zvanično je označen kao “upitan”, što ostavlja otvorenu mogućnost da se ipak pojavi na parketu.

S druge strane, Kristijana Brauna sigurno neće biti zbog povrede zgloba lijeve ruke, a Kem Džonson ima povredu bicepsa desne ruke i takođe neće igrati, prenose Nezavisne.