Jokić povrijeđen! Zabrinuti u redovima Denver Nagetsa

15.11.2025

11:09

Komentari:

0
Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Srpski košarkaš Nikola Jokić zadobio je povredu koja je izazvala dozu brige u redovima Denver Nagetsa i po svemu sudeći trostruki MVP neće igrati narednu utakmicu.

Košarkaši Denver Nagetsa igraće protiv Minesota Timbervulvsa u noći između subote i nedjelje od 2 časa po srpskom vremenu, a kako stvari stoje, postoji šansa da na tom meču ne bude Nikole Jokića.

Kako je klub objavio na društvenim mrežama, Nikola Jokić se povrijedio.

Jokić se muči sa zglobom lijeve ruke, zbog čega bi mogao da preskoči naredni meč. Ipak, zvanično je označen kao “upitan”, što ostavlja otvorenu mogućnost da se ipak pojavi na parketu.

Никола Јокић

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

S druge strane, Kristijana Brauna sigurno neće biti zbog povrede zgloba lijeve ruke, a Kem Džonson ima povredu bicepsa desne ruke i takođe neće igrati, prenose Nezavisne.

Tagovi:

Nikola Jokić

povreda

Denver Nagetsi

Komentari (0)
