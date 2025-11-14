Logo
Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

14.11.2025

12:41

Евролига казнила Црвену звезду
Foto: Tanjug/AP

Crvena zvezda je došla do velike pobjede protiv Monaka, ali je dan kasnije došla i ne tako lijepa vijest.

Kako je objavila Evroliga, crveno-bijeli će zbog pogrdnog skandiranja na meču protiv Panatinaikosa morati da plate 7.000 evra.

Доктор болница

Hronika

Doktorica iz BiH optužena da je unakazila lice pacijentkinje: U VC-u joj ubrizgala filere

U istom saopštenju, navodi se da će i Olimpijakos zbog uvredljivog skandiranja morati da plati 6.000 evra na meču protiv Partizana.

I jedni i drugi crveno-bijeli su slavili na tim susretima, ali će zbog nesportskog navijanja kasa biti olakšana za nekoliko hiljada evra, piše B92.

