Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

Crvena zvezda je došla do velike pobjede protiv Monaka, ali je dan kasnije došla i ne tako lijepa vijest.
Kako je objavila Evroliga, crveno-bijeli će zbog pogrdnog skandiranja na meču protiv Panatinaikosa morati da plate 7.000 evra.
U istom saopštenju, navodi se da će i Olimpijakos zbog uvredljivog skandiranja morati da plati 6.000 evra na meču protiv Partizana.
I jedni i drugi crveno-bijeli su slavili na tim susretima, ali će zbog nesportskog navijanja kasa biti olakšana za nekoliko hiljada evra, piše B92.
