Legenda se vratila na klupu Barselone

Kako je saopšteno na sajtu Barselone, Paskval (53) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Paskval je na klupi Barselone naslijedio nedavno smijenjenog Đoana Penjaroju.

Doskorašnji trener ruskog Zenita se vratio u Barselonu poslije devet godina, jer je od 2008. do 2016. sjedio na klupi katalonskog kluba sa kojim je osvojio Evroligu (2010), četiri titule prvaka Španije i tri Kupa kralja.