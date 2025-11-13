Igokea m:tel i kompanija Mocart produžili saradnju

13.11.2025
13:16
Komentari:0
KK Igokea m:tel i kompanija Mocart produžili su uspješnu saradnju na još godinu dana.
Direktor marketinga kompanije Mocart za BiH Tamara Đajić kaže da je danas ozvaničen nastavak jedne dobre priče.
“Dokaz da dobre priče imaju svoj nastavak jeste i saradnja KK Igokea m:tel i kompanije Mocart Naša kompanija, kao regionalni lider igara na sreću, je sa Igokeom prošle godine potpisala ugovor na period od godinu dana, a danas tu saradnju nastavljamo na period od još godinu dana. Kao ekskluzivni beting partner želimo da nastavimo našu uspješnu priču, uz poruku iz našeg slogana "važno je s kim igraš", rekla je Tamara Đajić.
Izvršni direktor KK Igokea m:tel Vuk Radivojević poručio je da je saradnja nastavljena na obostrano zadovoljstvo, kao i da se nada zajedničkim uspjesima i u narednom periodu.
“Iza nas je uspješna saradnja koja treba da se produži. Produžili smo na još godinu, ali ne sumnjam da će to biti i duže. Kompanija Mocart je naš ekskluzivni beting partner, tako da nismo nijednog trenutka razmišljali o nastavku saradnje. Imali smo veoma uspješnu prvu godinu, nadam se zajedničkim uspjesima i na terenu i van njega u predstojećem periodu”, izjavio je Radivojević.
