Igokea m:tel i kompanija Mocart produžili saradnju

Direktor marketinga kompanije Mocart za BiH Tamara Đajić kaže da je danas ozvaničen nastavak jedne dobre priče.

“Dokaz da dobre priče imaju svoj nastavak jeste i saradnja KK Igokea m:tel i kompanije Mocart Naša kompanija, kao regionalni lider igara na sreću, je sa Igokeom prošle godine potpisala ugovor na period od godinu dana, a danas tu saradnju nastavljamo na period od još godinu dana. Kao ekskluzivni beting partner želimo da nastavimo našu uspješnu priču, uz poruku iz našeg slogana "važno je s kim igraš", rekla je Tamara Đajić.

Izvršni direktor KK Igokea m:tel Vuk Radivojević poručio je da je saradnja nastavljena na obostrano zadovoljstvo, kao i da se nada zajedničkim uspjesima i u narednom periodu.

“Iza nas je uspješna saradnja koja treba da se produži. Produžili smo na još godinu, ali ne sumnjam da će to biti i duže. Kompanija Mocart je naš ekskluzivni beting partner, tako da nismo nijednog trenutka razmišljali o nastavku saradnje. Imali smo veoma uspješnu prvu godinu, nadam se zajedničkim uspjesima i na terenu i van njega u predstojećem periodu”, izjavio je Radivojević.