Oglasila se direktorka škole o tuči u Zagrebu

Indeks

13.11.2025

14:23

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

O masovnoj tučnjavi koja se juče odigrala na glavnom zagrebačkom trgu oglasila se direktor Pomorske škole Split, Mirela Žižić. Poručila je da je dio učenika ove škole jučer u popodnevnim satima napadnut u Zagrebu.

Podsjetimo, do tučnjave je došlo oko 16 sati na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a u njoj je učestvovalo više od 20 mlađih osoba.

“Možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije", rekla je direktorka.

Žižič kaže kako je u Zagrebu boravilo 67 učenika splitske Pomorske škole u pratnji profesora. Oni su dobili sat vremena slobodno i dio ih je otišao na Trg Bana Jelačića.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Na sreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija, te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć”, poručila je direktorka.

marke novac KM

Ekonomija

Za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

Dodala je kako je, po izjavama učenika škole, njih na Trgu "opkolila skupina od tridesetak mlađih osoba".

"Dio učenika je uspio pobjeći, no dio nije te se našao u sukobu", rekla je direktorka.

Većina učenika vratila se u Split, a u Zagrebu su ostale dvije profesorke s dva učenika koji su hospitalizovani u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj.

"Provešćemo mjere kojima se potiče nenasilna komunikacija i međusobno poštovanje među učenicima"

Dodala je da je škola odmah poduzela sve potrebne korake.

“Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije, te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti”, navodi.

Istakla je i da su ovakvi incidenti rijetkost.

gasovod pixabay ilustracija

Ekonomija

Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

“Ovakvi incidenti su rijetki i do sada se nisu događali tokom naših školskih putovanja”, rekla je.

Zbog uključenosti maloljetnika, direktorka Mirela Žižić poručila je da u ovom trenutku ne može davati dodatne pojedinosti i zamolila za razumijevanje.

Među uhapšenima ima i osoba iz Zagreba, ali i onih iz Splita. Tek će nakon kriminalističkog istraživanja biti jasnije što je kumovalo fizičkom okršaju na glavnom zagrebačkom trgu.

Dvije osobe su, kako je juče objavljeno, zadržane u bolnici, no njihove ozljede nisu teške.

Kako se vidi na snimci objavljenoj na društvenim mrežama, u tučnjavi je sudjelovalo više od dvadeset mladića.

Navodno su se sukobili mlađi pripadnici Bed Blu Bojsa sa splitskim srednjoškolcima piše Indeks.

Tuča

vršnjačko nasilje

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

