Horor: Razbojnici upali u kuću dok je stariji bračni par spavao

Izvor:
Dnevnik.hr
13.11.2025
13:14
Komentari:0
Nepoznate su osobe u srijedu oko 2 sata ujutro provalile u porodičnu kuću na području Opštine Jagodnjak, gdje su zatekle bračni par u starosnoj dobi od 87 i 86 godina, koji je spavao.
Razbojnici su od prestrašenih supružnika tražili novac, a zatim pretražili prostorije kuće u potrazi za vrijednostima.
Iako s mjesta događaja nisu ništa otuđili, tokom razbojništva fizički su napali 87-godišnjeg muškarca, koji je pritom lakše povrijeđen. Ljekarska pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Policija je saopštila da intenzivno traga za počiniocima te provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tog kaznenog djela razbojništva, piše Dnevnik.hr.
