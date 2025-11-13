Logo
Horor: Razbojnici upali u kuću dok je stariji bračni par spavao

Izvor:

Dnevnik.hr

13.11.2025

13:14

Komentari:

0
Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао
Foto: Pixabay

Nepoznate su osobe u srijedu oko 2 sata ujutro provalile u porodičnu kuću na području Opštine Jagodnjak, gdje su zatekle bračni par u starosnoj dobi od 87 i 86 godina, koji je spavao.

Razbojnici su od prestrašenih supružnika tražili novac, a zatim pretražili prostorije kuće u potrazi za vrijednostima.

Кишоран паре новац долари

Zanimljivosti

Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću

Iako s mjesta događaja nisu ništa otuđili, tokom razbojništva fizički su napali 87-godišnjeg muškarca, koji je pritom lakše povrijeđen. Ljekarska pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Policija je saopštila da intenzivno traga za počiniocima te provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tog kaznenog djela razbojništva, piše Dnevnik.hr.

Tag:

