Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću

Spremni ili ne, kosmos ima nove planove! Astrologija rijetko daje tako precizne garancije, ali ovoga puta nema sumnje: stiže velika lova za odabrane.

U sljedećih nekoliko dana, do magičnog datuma 20. novembra, tri znaka Zodijaka imaju direktan put do bogatstva kroz igre na sreću.

Lav

Sunce im donosi moćne vibracije samopouzdanja i sreće. Lavovima se otvaraju finansijski kanali koji vode ka džekpotu, posebno kroz iznenadne prilike. Mogu da dobiju nešto što nisu ni planirali, kao da im svemir vraća za njihov trud i optimizam.

Rak

Pod snažnim uticajem Jupitera, planete sreće, Rakovi su sada pravi magnet za dobitke. Stiže velika lova! Posebno ako poslušaju intuiciju i odigraju broj ili kombinaciju koja im se „sama pojavi“. Njihova vjera i spontanost biće nagrađene sumom koja trajno mijenja njihov status.

Vaga

Venera im donosi stabilnost i novčani blagoslov. Vage sada mogu da dobiju ogroman, životno mijenjajući dobitak, onaj koji im stiže baš kad im je najpotrebnije. Posebno su naglašeni dani oko vikenda, kada sreća postaje konkretnija i garantuje veliko finansijsko olakšanje, piše Informer.rs.