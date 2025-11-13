Bolnica u Zenici preuzima biološki materija iz zatvorene privatne klinike

Federalno ministarstvo zdravstva i Uprave za inspekcijske poslove naložili su Kantonalnoj bolnici u Zenci da odmah preuzme biološki materijal i embrione iz prostorija privatne zdravstvene ustanove "Nortvestern medikal centar" u Sarajevu, koja je zatvorena u oktobru.

Klinika "Nortvestern medikal centar" iznenada je zatvorena početkom oktobra, bez ikakvog prethodnog obavještenja pacijentima, telefonski brojevi klinike su isključeni, a objekat zaključan.

Iza zaključanih vrata ostali su embrioni i biološki materijal parova koji su tamo prolazili kroz postupke vantjelesne oplodnje, a sada nemaju pristup onome što za mnoge predstavlja jedinu šansu za roditeljstvo.

Preuzimanje navedenog materijala naloženo je Odjeljenju za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju Kantonalne bolnice Zenica, navedeno je u zajedničkom saopštenju Federalnog ministarstva zdravstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kantonalna bolnica u Zenici određena je za preuzimanje biološkog materijala i embriona jer je jedina javna zdravstvena ustanova koja posjeduje rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uslova za biomedicinski potpomognutu oplodnju.