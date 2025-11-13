Logo
Bolnica u Zenici preuzima biološki materija iz zatvorene privatne klinike

Izvor:

SRNA

13.11.2025

12:47

Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

Federalno ministarstvo zdravstva i Uprave za inspekcijske poslove naložili su Kantonalnoj bolnici u Zenci da odmah preuzme biološki materijal i embrione iz prostorija privatne zdravstvene ustanove "Nortvestern medikal centar" u Sarajevu, koja je zatvorena u oktobru.

Klinika "Nortvestern medikal centar" iznenada je zatvorena početkom oktobra, bez ikakvog prethodnog obavještenja pacijentima, telefonski brojevi klinike su isključeni, a objekat zaključan.

Доктор болница

BiH

Sarajevska klinika preko noći zatvorena: Očajni parovi ne znaju šta je sa embrionima

Iza zaključanih vrata ostali su embrioni i biološki materijal parova koji su tamo prolazili kroz postupke vantjelesne oplodnje, a sada nemaju pristup onome što za mnoge predstavlja jedinu šansu za roditeljstvo.

Preuzimanje navedenog materijala naloženo je Odjeljenju za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju Kantonalne bolnice Zenica, navedeno je u zajedničkom saopštenju Federalnog ministarstva zdravstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Сергеј Шојгу

Svijet

Šojgu: EU postala zona isključenja ljudskih prava

Kantonalna bolnica u Zenici određena je za preuzimanje biološkog materijala i embriona jer je jedina javna zdravstvena ustanova koja posjeduje rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uslova za biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zenica

bolnica

