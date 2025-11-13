Logo
Košarac: Odluka o imenovanju pregovarača - udžbenički primjer kršenja Ustava

Кошарац: Одлука о именовању преговарача - уџбенички примјер кршења Устава

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je odluka Predstavničkog doma parlamenta BiH o imenovanju glavnog pregovarača udžbenički primjer kršenja Ustava BiH, zakona i Poslovnika i vrlo perfidna igrarija čiji je cilj da izbace institucije Republike Srpske iz procesa odlučivanja.

- Nedavno sam rekao da će "trojka" potpisati politički testament "Kako smo uništili BiH". Svaki dan su sve bliži tome - istakao je Košarac.

Košarac je ukazao da se "trojka" ozbiljno prihvatila tog posla zajedno sa očajničkom opozicijom /u/ Republici Srpskoj.

- Šmitovi đaci rade po uzoru na svog mentora, okupatora. Kao što taj nelegitimni stranac unilateralno, nelegalno, antidejtonski i antiustavno pokušava da nametnutim odlukama rješava određena pitanja, tako rade i njegovi podanici `Šmitovci` u Predstavničkom domu, uvodeći ovu zemlju u još veću pravnu anarhiju - istakao je Košarac u izjavi Srni.

On tvrdi da je odluka o glavnom pregovaraču nosi Šmitov rukopis. "Kakav Šmit - nelegalan i nelegitiman, takva i odluka o pregovaraču", poručio je Košarac.

U žurbi da ispune Šmitove naloge, dodao je Košarac, "trojka" i opozicija /u/ Republici Srpskoj zaboravljaju notornu poslovničku činjenicu da je za bilo koje pitanje iz oblasti EU integracija neophodno mišljenje Zajedničke komisije za evropske integracije.

On je podsjetio da odluka Parlamentarne skupštine BiH postaje važeća samo kada je usvoje oba doma - Predstavnički dom i Dom naroda.

Prema njegovim riječima, njihova odluka o glavnom pregovaraču donijela je novi haos u ionako haotičan sistem u BiH.

- To ne samo da je neustavna, nezakonita i neprevodiva odluka, neko je i vrlo perfidna igrarija čiji je cilj da izbace institucije Republike Srpske iz procesa odlučivanja i umanje vidljivost Republike Srpske u EU integracijama, ali i da ponište većinsku volju srpskog naroda - upozorio je Košarac.

Paradoksalno, ukazuje Košarac, oni koji se kunu u institucije BiH, najveći su bleferi i najviše ih uništavaju - Šmitovi podanici i konačni grobari onoga što je preostalo od antidejtonske BiH.

Staša Košarac

