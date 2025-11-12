Komšić pozvao hrvatskog ambasadora zbog Avde Avdića

12.11.2025
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić oštro je reagovao na odluku hrvatskih vlasti da zabrane ulazak u Hrvatsku novinaru Avdi Avdiću.
"Neutemeljena i ničim opravdana zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku ponajboljem istraživačkom novinaru u regionu, Avdi Avdiću, predstavlja udar na odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske", rekao je Komšić.
Dodao je da takav tretman hrvatskih vlasti prema građanima Bosne i Hercegovine koji se nisu ogriješili o zakon i protiv kojih se ne vode nikakvi krivični postupci ni u Bosni i Hercegovini niti izvan nje, nije ništa drugo do napad na građane Bosne i Hercegovine.
"Ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, biće pozvan na konsultacije kako bi objasnio ovakav postupak vlasti Republike Hrvatske", zaključuje se u saopštenju.
