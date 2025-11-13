Logo
Амбасада Русије: "Коријере дела сера" намјерно обмањује грађане Италије

Извор:

СРНА

13.11.2025

10:51

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Амбасада Русије у Италији критиковала је одлуку италијанског листа "Коријере дела сера" да не објави интервју са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом, истичући да се ради о отвореној цензури и обмањивању грађана Италије.

- Тај случај је прави примјер тога како непристрасне информације о ситуацији у вези са Украјином не стижу до италијанских грађана и како се они намјерно обмањују - наведено је у објави Амбасаде на "Телеграму", након што италијански лист није желио да објави интервју са шефом руске дипломатије због, како се наводи, "бројних контроверзи које захтијевају провјеравање чињеница или додатна појашњења".

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције

Из Амбасаде је наглашено да је лист из редиговане верзије интервјуа намјерно избацио све коментаре који нису прикладни за Рим.

Осим тога, лист није прихватио да објави ни предложену скраћену верзију на својој интернет страници.

РиТЕ Угљевик

Економија

Адвокати траже покретање стечаја РиТЕ Угљевик

Руско Министарство спољних послова саопштило је раније да је лист "Коријере дела сера" одбио да објави интервју који је раније затражило њихово уредништво. ТАСС има ексклузивна права да објави дијелове интервјуа.

