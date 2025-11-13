Извор:
Амбасада Русије у Италији критиковала је одлуку италијанског листа "Коријере дела сера" да не објави интервју са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом, истичући да се ради о отвореној цензури и обмањивању грађана Италије.
- Тај случај је прави примјер тога како непристрасне информације о ситуацији у вези са Украјином не стижу до италијанских грађана и како се они намјерно обмањују - наведено је у објави Амбасаде на "Телеграму", након што италијански лист није желио да објави интервју са шефом руске дипломатије због, како се наводи, "бројних контроверзи које захтијевају провјеравање чињеница или додатна појашњења".
Из Амбасаде је наглашено да је лист из редиговане верзије интервјуа намјерно избацио све коментаре који нису прикладни за Рим.
Осим тога, лист није прихватио да објави ни предложену скраћену верзију на својој интернет страници.
Руско Министарство спољних послова саопштило је раније да је лист "Коријере дела сера" одбио да објави интервју који је раније затражило њихово уредништво. ТАСС има ексклузивна права да објави дијелове интервјуа.
