Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

13.11.2025

10:11

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона
Фото: Tanjug/AP Photo/Zurab

Пронађена су тијела свих 20 турских војника погинулих у паду војног авиона у Грузији, саопштило је турско Министарство одбране.

"Као резултат претраге на мјесту пада војног транспортног авиона на азербејџанско-грузијској граници, пронађено је тијело 20. погинулог војника", наводи се у саопштењу.

Војни транспортни авион "Ц-130" срушио се 11 новембра у Грузији.

Сарајево-магла-смог-04092025

Градови и општине

Ваздух у Сарајеву загађен, издате препоруке за грађане

Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган рекао је јуче да је пронађена црна кутија и да се наставља истрага о узроку несреће.

