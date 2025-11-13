Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

13.11.2025
Пронађена су тијела свих 20 турских војника погинулих у паду војног авиона у Грузији, саопштило је турско Министарство одбране.
"Као резултат претраге на мјесту пада војног транспортног авиона на азербејџанско-грузијској граници, пронађено је тијело 20. погинулог војника", наводи се у саопштењу.
Војни транспортни авион "Ц-130" срушио се 11 новембра у Грузији.
Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган рекао је јуче да је пронађена црна кутија и да се наставља истрага о узроку несреће.
