Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ

СРНА

СРНА

13.11.2025

10:18

Фото: Printscreen/Срна

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, на чијем је дневном реду више приједлога закона које је у парламентарну процедуру доставио Савјет министара, а који носе ознаку усклађености са законодавством ЕУ, заказана је за сутра.

Ријеч је о приједлозима закона о патенту, индустријском дизајну, жигу, заштити пословне тајне као права интелектуалног власништва, заштити топографија полупроводничких производа, заступању у области права индустријског власништва, те мјерним јединицама у БиХ.

Укључујући наведене тачке, дневни ред готово је идентичан оном који је био предложен за редовну сједницу Дома народа 6. новембра, а која није одржана због недостатка кворума из реда хрватских делегата.

Због неиспуњавања пословничких услова, са дневног реда претходне сједнице скинути су Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, чији је фокус на стварању уређеног велепродајног тржишта електричне енергије и успостављању берзе електричне енергије у БиХ, те приједлози закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ и Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

На дневном реду је и давање сагласности за ратификацију више споразума, међу којима и споразума о зајму Саудијског фонда за развој за пројекте изградње и опремања додатног објекта за смјештај студената у Јавној установи Студентски центар "Бориша Старовић" у Фочи, те изградње научно-технолошког парка.

Дом народа

Parlamentarna skupština BiH

