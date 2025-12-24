Srpska bogatija za 22 mala stanovnika

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, u Bijeljini pet, Doboju četiri, Zvorniku i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Gradišci, Nevesinju i Prijedoru po jedna.

U porodilištima u Foči i Trebinju nije bilo poroda.