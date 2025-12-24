Logo
Srpska bogatija za 22 mala stanovnika

Izvor:

ATV

24.12.2025

07:58

Српска богатија за 22 мала становника
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, u Bijeljini pet, Doboju četiri, Zvorniku i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Gradišci, Nevesinju i Prijedoru po jedna.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Banja Luka

Više banjalučkih ulica danas bez struje

Dvije djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i tri dječaka, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i dječak, u Gradišci i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Prijedoru jedan dječak.

U porodilištima u Foči i Trebinju nije bilo poroda.

