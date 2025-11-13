Lepa Brena u suzama zbog sinovog poteza?

Viktor Živojinović i Sofija Spasojević su raskinuli i navodno već dva mjeseca nisu u vezi.

Naime, sin Lepe Brene, Viktor Živojinović navodno već dva mjeseca nije u ljubavi sa lijepom Sofijom Spasojević.

Viktor i Sofija su, kako prenose mediji, pokušavali da nakon raskida riješe nesuglasice, ali su ipak donijeli odluku da svako krene svojim putem.

“Viktor i Sofija skoro dva mjeseca nisu zajedno. Par puta su se vid‌jeli i pokušali da riješe nesuglasice, ali nije išlo. Zato su riješili da svako krene svojim putem”, tvrdi izvor.

I na društvenim mrežama Sofija i Viktor već neko vrijeme ne objavljuju zajedničke trenutke, iako su ranije to često radili.

Kako se dalje navodi, Lepa Brena je rastužena zbog raskida.

Pevačica je Sofiju zavoljela i ostala u dobrim odnosima sa njom, pa joj je emotivno teško zbog završetka njihove veze.