Lepa Brena u suzama zbog sinovog poteza?

Viktor Živojinović i Sofija Spasojević su raskinuli i navodno već dva mjeseca nisu u vezi.
Naime, sin Lepe Brene, Viktor Živojinović navodno već dva mjeseca nije u ljubavi sa lijepom Sofijom Spasojević.
Viktor i Sofija su, kako prenose mediji, pokušavali da nakon raskida riješe nesuglasice, ali su ipak donijeli odluku da svako krene svojim putem.
“Viktor i Sofija skoro dva mjeseca nisu zajedno. Par puta su se vidjeli i pokušali da riješe nesuglasice, ali nije išlo. Zato su riješili da svako krene svojim putem”, tvrdi izvor.
I na društvenim mrežama Sofija i Viktor već neko vrijeme ne objavljuju zajedničke trenutke, iako su ranije to često radili.
Kako se dalje navodi, Lepa Brena je rastužena zbog raskida.
Pevačica je Sofiju zavoljela i ostala u dobrim odnosima sa njom, pa joj je emotivno teško zbog završetka njihove veze.
