Sloba Radanović otišao na Svetu Goru

Pjevač Sloba Radanović posjetio je sa prijateljima Svetu Goru, a onda podijelio kadrove sa pratiocima na Instagramu.

On je obilazio manastire i dijelio video snimke koji odišu spokojem.

Sloba Radanović je trenutno na Svetoj Gori, a posebno ga je očarao manastir Svet Pavla, koji se nalazi na zapadnoj strani atonskog poluostrva.

Pokazao je i kako izgleda manastir Gregorijat po noći i koliko je čarobno osvetljen. Posjetio je i manastir Vatoped sa nestvarno lijepom prirodom oko njega.

Inače, Slobi ovo nije prvi put da je posjetio ovo sveto mjesto. Prije godinu dana tačno je prvi put obišao manastire u Grčkoj i tom prilikom je opisao kako se osjeća, piše Blic.

''Moje prvo putovanje na Svetu Goru. Već jedva čekam sljedeće… Hvala braći i kumu na prelijepo provedenom vremenu zajedno. Slava Bogu!'', napisao je Radanović u opisu.