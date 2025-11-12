Logo
Sloba Radanović otišao na Svetu Goru

12.11.2025

17:37

Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Pjevač Sloba Radanović posjetio je sa prijateljima Svetu Goru, a onda podijelio kadrove sa pratiocima na Instagramu.

On je obilazio manastire i dijelio video snimke koji odišu spokojem.

Sloba Radanović je trenutno na Svetoj Gori, a posebno ga je očarao manastir Svet Pavla, koji se nalazi na zapadnoj strani atonskog poluostrva.

Sloba Radanovic

Scena

Slobu poslije 8 godina pitali da li je više volio Kiju ili Lunu: Odgovorom iznenadio sve

Pokazao je i kako izgleda manastir Gregorijat po noći i koliko je čarobno osvetljen. Posjetio je i manastir Vatoped sa nestvarno lijepom prirodom oko njega.

Inače, Slobi ovo nije prvi put da je posjetio ovo sveto mjesto. Prije godinu dana tačno je prvi put obišao manastire u Grčkoj i tom prilikom je opisao kako se osjeća, piše Blic.

Слоба Радановић посјетио Свету Гору
Sloba Radanović posjetio Svetu Goru

''Moje prvo putovanje na Svetu Goru. Već jedva čekam sljedeće… Hvala braći i kumu na prelijepo provedenom vremenu zajedno. Slava Bogu!'', napisao je Radanović u opisu.

Tagovi:

Sloba Radanović

Sveta Gora

putovanje

