Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Ime Nebojša Stojković Stojke ponovo je u žiži javnosti nakon estradne svađe Kije Kockar i Katarine Živković. Kockar je javno saopštila da je Stojke bivši partner Katarine Živković i otac njenog djeteta. U porukama koje je objavila poručila je da ljudi sami potraže ko je Nebojša Stojković Stojke.

Nebojša Stojković Stojke, u medijima je predstavljen kao vođa "rakovičkog klana". Nekoliko puta je preživio pokušaj likvidacije. Kako su pisali domaći mediji, on je 2017. godine preživio atentat u Barseloni pukom srećom.

Prvo je objavljena informacija da je podlegao teškim povredama, a nakon toga su stizale vijesti da je u kritičnom stanju. Nakon te godine nije bilo previše informacija o njemu. Čak je bilo teško pronaći da li je uopšte živ ili mrtav.

U Srbiji je osuđivan zbog trgovine drogom, razbojništva, nedozvoljenog posjedovanja oružja i iznude, a posljednji put u žiži javnosti bio je krajem ljeta 2017. kada su ga, vjeruje se, u Barseloni ranili članovi kavačkog klana. Povezan je i sa Lukom Bojovićem.

Stojković je prvi put dospio u žižu javnosti tokom akcije "Sablja" 2003, i tada uhapšen kao vođa rakovičkog klana, za koji je policija ranije u bijeloj knjizi o organizovanom kriminalu u Srbiji tvrdila da trguje narkoticima i povezivala ih je sa brojnim iznudama.

Priznao dva ubistva, a oslobođen

Bio je optužen i za dva ubistva - Miroslava Sekulića i Veselina - Veska Božovića. Zločine je priznao, ali je oslobođen zbog proceduralne greške, jer advokat nije prisustvovao kada je pričao o svojoj krivici.

Ipak, kao što je "Blic" tada pisao, početkom 2006. godine Stojković je osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom, razbojništava i iznuda. Dugo je izbjegavao odlazak u zatvor, zbog čega je za njim raspisana sudska potjernica, na osnovu koje je uhapšen 29. aprila 2010. i upućen na izdržavanje kazne. Tokom izdržavanja kazne Stojković je u jednom trenutku čak i štrajkovao glađu u požarevačkom zatvoru i to zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture".

Sa Lukom Bojovićem ga zet upoznao

Stojke je blizak i sa barskom kriminalnom grupom, na čijem je čelu bio Luka Đurović, koga je poslije pogibije naslijedio Alan Kožar. Sa ekipom Luke Bojovića navodno ga je spojio zet Ljubo Bigović, jedan od viđenih članova barske kriminalne grupe. On je sa Bigovićem svojevremeno, prema operativnim saznanjima, prokrijumčario veliku količinu kokaina, a novac zarađen od trgovine drogom prao je ulaganjem u izgradnju u Beogradu. Dio novca od droge navodno je ulagao i u fudbal, rukovodio je karijerama igrača, ali nikada nije zvanično bio menadžer.

Lukina grupa je bliska sa "škaljarcima", koji su u sukobu sa kavačkim klanom, a rat između dve kriminalne organizacije u kome je do sada stradalo nekoliko ljudi, počeo je upravo zbog nestanka više od 200 kilograma kokaina u Španiji.

Inače, Stojkovićev zet, Ljubo Bigović, osuđen je u Crnoj Gori na 30 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Operativne informacije su ukazivale na to da su upravo Stojke i ekipa skrivali Milana - Čila Šćekića, takođe osuđenog za ovu likvidaciju i dovođenog u vezu sa ubistvom novinara Duška Jovanovića.

Atentat u Barseloni

Stojković je jedva preživio atentat u Barseloni 28. avgusta 2017. Upucan je sa četiri metak, u glavi u grudi i, kao poruka, odsječen mu je prst na ruci. U trenutku pucnjave sa njim je bio i Dejan Jusufović, poznat kao Jusa Čupavi, ali on nije povrijeđen.

Stojković je operisan dva dana poslije ranjavanja, kada mu je izvađen metak iz grudi. Ubrzo je i metak koji mu je ispaljen u glavu izašao kroz sljepoočnicu. Niko u početku nije želo da li će se Stojković u potpunosti oporaviti, jer mu je atentator pucao u glavu, ali ono što se zna, jeste da mu metak nije povrijedio mozak.

Napadač mu je odsjekao i vrh jednog prsta, što bi moglo da se tumači kao poruka. To mučenje žrtve ukazuje da je iza atentata ozbiljan protivnik, te da je moguće da je motiv napada sukob oko nestalog kokaina u Španiji.

Iako nije hapšen zbog trgovine kokainom iz Južne Amerike, operativna saznanja ukazuju da je Stojković posljednjih godina bio u veoma bliskoj vezi sa ljudima iz okruženja Luke Bojovića, koji upravo u Španiji služi kaznu od 18 godina zbog organizovanog kriminala.