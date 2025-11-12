Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno Kija Kockar je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Katarinom Živković otkrila ko je muškarac kojeg je pevačica krila godinama unazad i kojem je rodila sina.

Poslije javne svađe sa Kijom Kockar, a u vezi sa Dijanom Hrkalović, otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Nakon što je Katarina Živković ispričala da više nisu u kontaktu, Kija Kockar je medijima poslala cijelu prepisku svađe iz koje se vidi da joj je pjevačica zamjerila na fotografiji koju je objavila sa Dijanom Hrkalović, bivšom državnom sekretarkom u MUP Srbije, uz komentar:

Podsjećanja radi, mediji su minulih godina izvijestili da je Nebojša Stojković Stojke 2013. godine podnio molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od 8 godina i 3 meseca zbog optužbi u vezi sa oružjem i drogu.

Šest godina kasnije, 2019, bilo je objavljeno da je uhapšen, ali ishod tog postupka i dalje nije poznat.

Kija o mužu Kaće Živković: "Sve o njemu možete vidjeti na Guglu"

Kija Kockar se poslije svađe sa bivšom drugaricom oglasila i otkrila identitet muža Katarine Živković, ali i detalje o njemu. Kako je navela, "sve o njemu možete vidjeti na Guglu".

- Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete vidjeti na Guglu, rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

- Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Guglu, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što čitav grad zna, završila je Kija Kockar za Blic obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.

(Telegraf)