Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

15:55

Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно
Foto: Društvene mreže/Instagram/KatarinaŽivković

Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno Kija Kockar je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Katarinom Živković otkrila ko je muškarac kojeg je pevačica krila godinama unazad i kojem je rodila sina.

Poslije javne svađe sa Kijom Kockar, a u vezi sa Dijanom Hrkalović, otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Nakon što je Katarina Živković ispričala da više nisu u kontaktu, Kija Kockar je medijima poslala cijelu prepisku svađe iz koje se vidi da joj je pjevačica zamjerila na fotografiji koju je objavila sa Dijanom Hrkalović, bivšom državnom sekretarkom u MUP Srbije, uz komentar:

Podsjećanja radi, mediji su minulih godina izvijestili da je Nebojša Stojković Stojke 2013. godine podnio molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od 8 godina i 3 meseca zbog optužbi u vezi sa oružjem i drogu.

Šest godina kasnije, 2019, bilo je objavljeno da je uhapšen, ali ishod tog postupka i dalje nije poznat.

Kija o mužu Kaće Živković: "Sve o njemu možete vidjeti na Guglu"

Kija Kockar se poslije svađe sa bivšom drugaricom oglasila i otkrila identitet muža Katarine Živković, ali i detalje o njemu. Kako je navela, "sve o njemu možete vidjeti na Guglu".

- Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete vidjeti na Guglu, rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

- Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Guglu, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što čitav grad zna, završila je Kija Kockar za Blic obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.

(Telegraf)

Katarina Živković

Kristina Kija Kockar

Nebojša Stojković Stojke

