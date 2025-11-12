Logo
Poznato ko je zamijenio Boru Čorbu u bendu: ''Svjestan sam odgovornosti''

12.11.2025

14:16

Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Prije godinu dana preminuo je Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba. Iako su mnogi tada pomislili da je to kraj istorije koju će ispisivati Riblja čorba, ali bend je po Borinoj želji, nastavio dalje.

I mnogi se baš zbog toga pitaju ko je "zamijenio" jedinstvenog Boru Đorđevića – u pitanju je čovjek koji je godinama bio uz njih, Jovan Jeftić.

Jovan Jeftić, sadašnji frontmen grupe Riblja Čorba priznao je da je svjestan odgovornosti koju sada ima.

"Svjestan sam odgovornosti i toga šta se očekuje od mene, ali pre svega mi je bitno da kažem da smo svi mi jedna familija i da nismo znali šta ćemo i kako ćemo kada se sve to desilo (smrt Bore Đorđevića), ali mora da se nastavi dalje jer bi Bora to želio”, rekao je on.

Inače, Jovan je deset godina dio Riblje čorbe.

“Na koncertima se šalim, pa kažem ‘neki od vas me vjerovatno i znaju, samo što sam stajao iza klavijature, a sada sam ispred vas’. Energija je definitivno nešto što čini Riblju čorbu, a što je Bora usadio u sve nas i mi to prenosimo. Moja uloga se tu promijenila jer sam u centru, a ne sa strane, što je impozantno… Bora, Miša i cijeli bend su za mene, kako da ti kažem, odrastao sam uz njih. Od 17. godine sam sa njima i ta energija se nastavlja dalje - istakao je Jovan.

(Grand TV)

