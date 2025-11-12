Logo
Pi Didi dane u zatvoru provodi na rehabilitaciji

Izvor:

Tanjug

12.11.2025

16:49

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Reper Šon Didi Kombs, osuđen je na više od četiri godine zatvora zbog optužbi za prostituciju.

On provodi svoje prve dane u saveznom zatvoru Fort Diks radeći u zatvorskoj kapeli i pohađa program liječenja od droga, pokazala je zatvorska dokumentacija u koju je CBS imao uvid.

Kombs se suočava i sa disciplinskim mjerama zbog neovlašćenog telefonskog poziva, što može da dovede do privremenog gubitka privilegija korišćenja telefona i zatvorske prodavnice.

преминуо-преминула-умро-умрла

Kultura

Preminula zvijezda filma "Lovac na zmajeve" nakon teške borbe sa rakom

Poziv je obavljen sa više osoba nego što propisuju zatvorska pravila, iako je Kombs tvrdio da je razgovor bio u vezi sa njegovim pravnim timom i saopštenjem za medije.

Kombs je takođe upisan u Program za liječenje zloupotrebe droga (RDAP), najintenzivniji zatvorski program za rehabilitaciju od narkotika, čime može da skrati kaznu za do godinu dana.

Njegova portparolka je rekla da je Kombs "aktivno angažovan u svom procesu rehabilitacije i fokusiran na pozitivne promjene".

Tokom suđenja, Kombs je naveo da su njegovi problemi sa drogom i alkoholom glavni uzrok njegovih postupaka, ističući da je sada trezan prvi put u 25 godina.

Komentari (0)
