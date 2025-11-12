Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

Francuski predsjednik Emanuel Makron u srijedu je ponovio da Francuska na nivou Evropske unije radi na zabrani korištenja društvenih mreža osobama mlađim od određene dobi, javlja Anadolija.

"Vjerujem da moramo ići ka zabrani korištenja društvenih mreža do određene dobi", rekao je Makron tokom razgovora s čitateljima lista "La Dépêche du Midi" u okviru debate o društvenim mrežama, tokom posjete gradu Tuluzu.

Naglasivši potrebu za zaštitom mladih, Makron je kazao da se još vodi rasprava o tome da li bi starosna granica trebala biti 14, 15 ili 16 godina.

- To ćemo morati utvrditi. Trenutno gradimo koaliciju u Evropi kako bismo to postigli - dodao je francuski predsjednik.

Na pitanje o njegovom prisustvu na platformi X i uopšte na društvenim mrežama u eri dezinformacija, Makron je rekao da "ne isključuje mogućnost povlačenja sa društvenih mreža“Trenutno gradimo koaliciju u Evropi kako bismo to postigli, rekao je.

"To mora biti sveobuhvatan proces, nije nešto što bih uradio sutra ujutro. Neću danas ništa najavljivati, ali o tome ozbiljno razmišljam", pojasnio je.

Francuska je već 2023. godine usvojila zakon kojim se zahtijeva dozvola roditelja za korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, ali on još nije stupio na snagu zbog sumnji u njegovu usklađenost s evropskim zakonodavstvom.