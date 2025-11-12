Logo
Stampedo prilikom regrutacije za vojsku

Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Šest osoba poginulo je tokom stampeda koji se dogodio na stadionu u Akri, gdje je održavana vojna vježba regrutacije, saopštila je danas Ganska vojska.

Stampedo je, kako su naveli, izazvan neočekivanim porastom broja kandidata koji su prekršili bezbjednosne protokole i stigli ranije nego što je bilo predviđeno, prenio je AP.

Mnogi učesnici su povrijeđeni i prevezeni u vojnu bolnicu.

Regrutacione vežbe za gansku vojsku i druge bezbjednosne agencije često privlače velike grupe mladih ljudi koji traže posao, posebno u zemlji sa visokom nezaposlenošću mladih.

Kako su prenijeli mediji, Gana se suočava sa ekonomskim pritiscima - pandemija koronavirusa značajno je oslabila ranije ekonomiju, inflacija je dostigla 21-godišnji maksimum od više od 50 odsto, a nezaposlenost mladih iznosi skoro 39 odsto, prema vladinim podacima.

