Rusija je spremna da nastavi pregovarački proces u vezi sa situacijom u Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je napomenuo da Evropljani namjeravaju da ohrabre Kijev da nastavi rat, dok SAD žele da se sukob prekine.

''Pregovarački proces ne možete voditi sami u uslovima gdje Kijev ne želi da razgovara o bilo čemu'', rekao je Peskov.

On je dodao da Kijev ima "brojne grijehove", uključujući korupciju.