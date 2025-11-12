Logo
Peskov: Moskva spremna za nastavak pregovora

SRNA

12.11.2025

15:26

Dmitrij Peskov
Rusija je spremna da nastavi pregovarački proces u vezi sa situacijom u Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je napomenuo da Evropljani namjeravaju da ohrabre Kijev da nastavi rat, dok SAD žele da se sukob prekine.

''Pregovarački proces ne možete voditi sami u uslovima gdje Kijev ne želi da razgovara o bilo čemu'', rekao je Peskov.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

On je dodao da Kijev ima "brojne grijehove", uključujući korupciju.

Dmitrij Peskov

Moskva

pregovori

Ukrajina

