Peskov: Rusija razvija odnose sa novim rukovodstvom Sirije

Izvor:

RT Balkan

11.11.2025

13:00

Komentari:

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије
Foto: Tanjug/AP

Rusija se nada da će bilateralni odnosi između Moskve i Sirije nastaviti da se samostalno razvijaju, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

On je dodao da Rusija gradi odnose sa novim sirijskim rukovodstvom.

Ranije je prelazni predsjednik Sirije Ahmed el Šara izjavio u intervjuu za televiziju Foks njuz da je arapska republika sada geopolitički saveznik u koga Vašington može da ulaže. El Šara je postao prvi sirijski lider od sticanja nezavisnosti 1946. godine koji je posjetio Vašington.

Село Туцање

Region

Ovo selo ima najperverznije ime u cijelom regionu

"Ne mislim da se radi o međusobno povezanim elementima. Mi gradimo sopstvene odnose sa novim sirijskim rukovodstvom. Znate da je nedavno gospodin el Šara boravio u Moskvi, poseta je bila veoma sadržajna i uspešna. Uzgred, imao je veoma duge razgovore sa predsednikom Putinom", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocjenjuje pomenute izjave i da li bi one mogle da stvore poteškoće u dijalogu Rusije i Sirije, piše RT Balkan.

Dmitrij Peskov

