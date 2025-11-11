Logo
Naoružani muškarci oteli i ubili TikTok influenserku

11.11.2025

12:48

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Naoružani muškarci u Maliju ubili su TikTok influenserku koja je objavila video-zapise podrške vojsci te zapadnoafričke nacije, saopštile su vlasti u ponedjeljak.

"Mladu korisnicu TikToka Mariam Sise oteli su naoružani muškarci u petak dok je bila na sedmičnoj tržnici u Ehelu", rekao je Jehia Tandina, gradonačelnik Timbuktua, za "Associated Press".

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Izbori za odbranu državnosti Srpske

Još su naveli:

"Sljedećeg dana, u sumrak, isti muškarci vratili su je na Trg nezavisnosti u Tonki i pogubili je pred mnoštvom ljudi", dodali su.

Gradonačelnik Tonke u regiji Timbuktu, Mamadu Konipo, potvrdio je ubistvo, ali je rekao da nema više informacija.

Новац

Društvo

Stiže pomoć od 100 KM uz novembarsku penziju za neke korisnike

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ubistvo, prenosi "Independent".

Japan

ubistvo

