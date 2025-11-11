Naoružani muškarci oteli i ubili TikTok influenserku

Naoružani muškarci u Maliju ubili su TikTok influenserku koja je objavila video-zapise podrške vojsci te zapadnoafričke nacije, saopštile su vlasti u ponedjeljak.

"Mladu korisnicu TikToka Mariam Sise oteli su naoružani muškarci u petak dok je bila na sedmičnoj tržnici u Ehelu", rekao je Jehia Tandina, gradonačelnik Timbuktua, za "Associated Press".

Još su naveli:

"Sljedećeg dana, u sumrak, isti muškarci vratili su je na Trg nezavisnosti u Tonki i pogubili je pred mnoštvom ljudi", dodali su.

Gradonačelnik Tonke u regiji Timbuktu, Mamadu Konipo, potvrdio je ubistvo, ali je rekao da nema više informacija.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ubistvo, prenosi "Independent".