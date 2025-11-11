Logo
Čistačica pozvonila na pogrešna vrata, pa dobila metak u glavu

Telegraf

11.11.2025

11:48

Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу
Foto: Pixabay

Čistačica Marija Florinda Rios Perez (32) ubijena je u američkom gradu Vajtstaunu jer je pozvonila na pogrešna vrata.

Žena porijeklom iz Gvatemale godinama je sa mužem živjela u SAD i oboje su radili u firmi koja se bavi čišćenjem. Prošle srijede ujutru, zajedno su krenuli na jedan od zakazanih poslova, ali su nažalost pozvonili na pogrešna vrata.

Ono što se zatim dogodilo je potpuno nevjerovatno. Stanar kuće nije otvorio vrata, već je umjesto toga povukao obarač. Kroz zatvorena vrata, pucao je Mariji u glavu.

Njen muž je stajao pored nje i gledao je kako se srušila na pod. Pomoć je nažalost stigla prekasno i Marija je umrla na tremu kuće.

"Samo je željela da pošteno zaradi za sebe i porodicu i slučajno je otišla na pogrešna vrata. Nije trebalo da joj na takav način oduzme život", rekao je njen brat u izjavi za američke medije.

Prema policiji, njena smrt je greška koja se završila tragično. Marija i njen muž su krenuli na zakazan posao, ali su skrenuli u pogrešnu ulicu. Inspektori tvrde da nije bilo nikakvih znakova provale, a stanar je navodno pucao iz straha.

Vlasti razmatraju da li da podignu optužnicu protiv vlasnika kuće. Međutim, napadač još nije uhapšen. Šerifova kancelarija je saopštila da istražuje da li muškarac može da se pozove na zakon Indijane "Ostanite na svom mjestu", odredbu koja dozvoljava upotrebu sile ako se neko osjeća ugroženo u svom domu.

Marijina porodica je u šoku zbog njene smrti. Njeno četvoro djece, uzrasta između jedne i 17 godina, jedva da znaju šta se dogodilo. Na platformi GoFundMe pokrenuta je kampanja za prikupljanje novčanih sredstava za njenu porodicu.

Slučajevi poput onog Marije Florinde Rios Perez se stalno dešavaju u SAD. Prije dvije godine, Ralf Jarl iz Kanzas Sitija je takođe pozvonio na pogrešna vrata. Šesnaestogodišnjak je želio da pokupi svoju braću i sestre, a vlasnik kuće je pucao kroz vrata, ubivši tinejdžera.

Iste godine, Kejlin Gilis (20) iz države Njujork je ubijena. Mlada žena je ušla u pogrešan prilaz i upucana je iz sačmarice.

