Autobus pun turista udario u kamion: Ima mrtvih

Dvije osobe su poginule nakon što je autobus pun turista - među kojima je bilo i stranih državljana - udario u kamion u blizini ljetovališta u Egiptu.

Još 36 ljudi je povrijeđeno u sudaru na putu Ras Garib–Hurgada, sjeverno od Crvenog mora, nedaleko od Hurgade. Pretpostavlja se da je 24 putnika u autobusu bilo stranog porijekla, ali vlasti za sada nisu objavile njihove nacionalnosti, uključujući i one poginulih.

Više ambulantnih vozila požurilo je jutros na mjesto nesreće, a povrijeđeni su prebačeni u bolnice u Hurgadi i okolini. Grad je omiljena turistička destinacija poznata po dugim pješčanim plažama i luksuznim hotelima.

Vlasti su saopštile da su primile dojavu o sudaru autobusa turističke kompanije iz Crvenog mora, koji je putovao na sjever iz Hurgade, i teškog kamiona u ranim jutarnjim časovima. Potvrđeno je da su vozač autobusa i još jedna osoba poginuli. Među teško povrijeđenima ima stranih državljana, dodale su vlasti.

Hurgada se nalazi oko 290 milja (oko 465 kilometara) južno od Kaira, glavnog grada Egipta. Put do tamo, koji djelimično prolazi putem Ras Garib–Hurgada, traje oko pet sati. Za sada nije poznato kuda je autobus bio krenuo.

Od Hurgade do piramida u Gizi potrebno je oko tri sata vožnje, a turističke agencije često koriste autobuse za organizovane izlete.

Nedavno su najmanje dvije osobe poginule nakon što su se u egipatskoj delti Nila sudarila dva putnička voza. Oko 30 ljudi je tada teško povrijeđeno, a pretpostavlja se da je među njima bilo i stranaca.

Do nesreće je došlo u gradu Zagazigu, glavnom gradu provincije Šarkija, saopštila je željeznička uprava zemlje. Ministarstvo zdravlja tada je navelo da je najmanje 29 osoba povrijeđeno, a slike sa mjesta nesreće prikazivale su desetine ljudi kako zabrinuto stoje pored olupina vozova.

U saopštenju Ministarstva zdravlja navodi se da je na mjesto sudara poslato više od trideset ambulantnih vozila, a 29 povrijeđenih je prebačeno u bolnice Al-Ahrar i Univerzitetsku bolnicu Zagazig. Željeznička uprava je saopštila da se sudar dogodio između putničkog voza broj 281, koji je saobraćao od Zagaziga do Ismailije, i voza broj 336, koji je išao iz Mansure ka Zagazigu.

Iskliznuća i sudari vozova česta su pojava u Egiptu, gdje zastarjela željeznička mreža godinama pati od lošeg upravljanja. U posljednje vrijeme, vlada je pokrenula više inicijativa za modernizaciju željeznice.