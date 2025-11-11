Ova dva vitamina mogu smanjiti nivo stresa

Izvor:
11.11.2025
Nizak nivo magnezijuma ili vitamina D može povećati rizik od anksioznosti, a poboljšanje nivoa uzimanjem suplemenata ili konzumiranjem određene hrane može pomoći da se osjećanja anksioznosti smanje.
Magnezijum i vitamin D mogu pomoći u smanjenju nivoa stresa i anksioznosti.
Magnezijum pomaže tijelu da reaguje na fizički i mentalni stres. Unos dovoljne količine magnezijuma može pomoći u smanjenju nivoa hormona stresa kortizola u vašem tijelu. S druge strane, nizak nivo magnezijuma može povećati nivo stresa u tijelu.
Ovaj mineral pomaže u regulaciji neurotransmitera (hemijskih glasnika u mozgu) posebno GABA (gama-aminobuterne kiseline), koja smiruje moždanu aktivnosti.
Kada smo pod stresom, tijelo troši više magnezijuma. Aka ga nema dovoljno, kortizol ostaje povišen duže vrijeme.
Vitamin D utiče na funkciju neurotransmitera, posebno serotonina i dopamina, koji su ključni za dobro raspoloženje. Takođe djeluje i na lučenje kortizola.
Mnoge studije sugerišu da uzimanje vitamina D može poboljšati anksioznost i povezane simptome. Odrasli sa generalizovanim anksioznim poremećajem koji su uzimali vitamin D jednom nedjeljno tokom tri mjeseca vidjeli su značajno poboljšanje simptoma anksioznosti i nivoa serotonina.
