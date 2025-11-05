Logo

Peskov: Razgovor Putina i Trampa može biti brzo organizovan

05.11.2025

19:48

Komentari:

0
Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован
Foto: Tanjug/AP

Novi razgovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa još nije planiran, ali može biti brzo organizovan, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ne, još ne. Ali, ako je potrebno, ako obje strane smatraju da je prikladno, moguće je to organizovati veoma brzo - rekao je Peskov novinarima odgovarajući na pitanje da li Putin i Tramp planiraju novi razgovor.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Ne smije se dozvoliti potresanje temelja države

Podijeli:

Tagovi:

Dmitrij Peskov

Vladimir Putin

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Svijet

Putin: Ne smije se dozvoliti potresanje temelja države

2 h

0
Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Svijet

Pljačkaši Luvra djelovali po nalogu stranih klijenata

2 h

0
Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

Svijet

Raste broj žrtava jednog od najjačih tajfuna

3 h

0
Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Svijet

Medicinski tehničar osuđen na doživotnu robiju zbog ubistava pacijenata

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

37

Teška nesreća u Sarajevu: Sudarili se kamion i automobil

21

27

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

21

26

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

21

09

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

21

06

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner