Peskov: Razgovor Putina i Trampa može biti brzo organizovan

Novi razgovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa još nije planiran, ali može biti brzo organizovan, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ne, još ne. Ali, ako je potrebno, ako obje strane smatraju da je prikladno, moguće je to organizovati veoma brzo - rekao je Peskov novinarima odgovarajući na pitanje da li Putin i Tramp planiraju novi razgovor.