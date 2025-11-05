Raste broj žrtava jednog od najjačih tajfuna

Najmanje 85 ljudi je poginulo, dok su stotine hiljada ljudi napustile svoje domove nakon udara jednog od najjačih tajfuna ove godine koji je pogodio centralne Filipine, saopštile su vlasti.

Tajfun "Kalmaegi" je poplavio čitave gradove na najnaseljenijem centralnom ostrvu Sebu, gd‌je je pronađeno najmanje 49 žrtava, 75 ljudi je nestalo, dok je 17 povrijeđeno.

Na video snimcima na društvenim mrežama vide se ljudi na krovovima kuća, a bujične vode nose automobile po ulicama.

Zvanični broj žrtava, koji će vjerovatno porasti, uključuje šest članova posade vojnog helikoptera koji se srušio na ostrvu Mindanao, južno od Sebua, nakon što je raspoređen da pomogne u akcijama spasavanja.