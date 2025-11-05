Logo

Pljačkaši Luvra djelovali po nalogu stranih klijenata

Agencije

05.11.2025

19:15

Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената
Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Osumnjičeni za pljačku muzeja Luvr izjavili su da su djelovali po naređenju neidentifikovanih stranih klijenata, objavio je list "Le Parizjen".

List piše da su dvojica osumnjičenih, Abdulaje N. i Ajed G, rekli tokom saslušanja da su ukrali neprocjenjive francuske krunske dragulje "po narudžbini".

Ajed G. je prvi pomenuo klijenta iz inostranstva, ali nije otkrio ime. Abdulaje N. je kasnije priznao da je djelovao po naređenju neidentifikovanih pojedinaca.

Jedan od muškaraca je navodno rekao istražiocima da nije shvatio da pljačka Luvr, vjerujući da je muzej ograničen na područje oko njegove čuvene staklene piramide. Drugi osumnjičeni je rekao da je mislio da ciljaju zgradu koja bi nedjeljom bila prazna.

List ističe da dvojica osumnjičenih nisu bili mozak pljačke, već karike u mnogo većem lancu.

Policija istražuje sve mogućnosti u vezi sa tajnom mrežom uključujući organizovani kriminalni lanac, lanac trgovine umjetninama ili kombinaciju oba.

Lopovi su 19. oktobra provalili u Luvr i ukrali devet komada nakita iz kolekcije od 23 djela pod nazivom "Napoleon i carica".

Ukradeni predmeti uključuju tijare, minđuše, ogrlice i broševe koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama. Šteta nastala pljačkom procJenjuje se na 88 miliona evra. Do sada je privedeno sedam osumnjičenih. Četvorica su optužena, a troje su pušteni.

