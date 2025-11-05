Logo

Putin: Ne smije se dozvoliti potresanje temelja države

Izvor:

SRNA

05.11.2025

19:37

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se ne smije dozvoliti potresanje temelja državnog sistema.

- Ti daleki događaji /Smutno vrijeme u Rusiji početkom 17. vijeka/ su lekcija svima nama i za sva vremena, pouka potomstvu - da ne dovodimo sporove do sukoba, uništavajući zemlju - rekao je Putin tokom sastanka Savjeta za međuetničke odnose.

On je dodao da je to lekcija da se ne smije dozvoliti potresanje državne strukture, odnosno temelja države.

Smutno vrijeme ili vrijeme nevolja je dio istorije Rusije koji je obuhvatao period između smrti Fjodora Prvog Zvonara, posljednjeg cara iz dinastije Rjurikovič /1598/ i proglašnjenja za cara Mihaila Prvog Romanova i uspostavljanja dinastije Romanov /1613/.

U periodu između 1601. i 1603. godine Rusiju je pogodila velika glad koja je ubila oko dva miliona ljudi, tj. oko trećine stanovništva.

U to vrijeme, Rusiju je okupirala Poljsko-litvanska unija, a sama država se mučila sa ustancima, uzurpatorima i lažnim pretendentima na presto.

