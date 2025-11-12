Majka pokazala slike: Pogledajte šta je droga uradila mom sinu za 7 mjeseci

Očajna majka objavila je prošle godine na Fejsbuku fotografije svog sina prije nego što se odao narkoticima i slike koje su nastale samo sedam mjeseci kasnije.

Željela je da prikaže pravo lice droge.

Kodi Gibson postao je zavistan od metamfetamina i heroina, droga je izazvala niz zdravstvenih problema i gotovo uništila njegov, ali i život čitave porodice.

"Ovo je lice meta i heroina", poručila je očajna majka pored fotografija.

Kodi Gibson je zbog droge obolio psihički, značajno je izgubio na kilaži, dobio je niz kožnih oboljenja… Zavisnost izaziva i probleme sa zubima, ozbiljna oštećenja na mozgu, uzrokujući gubitak pamćenja, psihozu i paranoju.

Dženifer Salften Trejsi, Kobijeva majka, željela je da pričom o svom sinu skrene pažnju na ozbiljnost problema koje donosi korišćenje droge. "San" je naveo da je u Americi posljednje decenije došlo do šire upotrebe narkotika.

Kodi je na prvoj slici zdrav i jak 26-godišnji mladić, dok je na drugoj potpuno neprepoznatljiv.

"Ove fotografije snimljene su u razmaku od sedam mjeseci, toliko malo treba da neko bude uništen", poručila je Dženifer.

Kodi nakon što je postao ovisan

Kada je objavila ovu priču, njen sin je živio na ulici, odbijajući da se vrati kući. Rekla je da noćima ne spava pitajući se šta se dešava sa Kodijem.

Rehabilitacija

"Znam da se mnogo ljudi i porodica suočava s istom boli, ali jednostavno ne govore o tome. Ovo je istinski problem u našem svijetu, moramo da se udružimo i usredsredimo na rješenje", poručila je, žaleći se da nadležni organi ne rade dobro svoj posao.

Kasnije je saopštila da je njen sin pronađen i da je krenuo na rehablitaciju. Godinu dana nakon toga pohvalila se da se Kodi dobro osjeća i da oporavak teče kako treba.

"Put nije bio lak, ni za njega ni za sve nas, ali nikada ne bih mogla da budem zahvalnija nego sada jer mi je sin živ i više ne koristi drogu. Vratila sam ga, moja djeca su ponovo dobila brata, a moje unuke tatu!”, ispričala je.

Kodi, koji je ljetos dobio treće dijete, napisao je poslije rehabilitacije na Fejsbuku da je pobijedio porok.