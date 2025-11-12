Logo
Large banner

Moskva: Belgija će biti odgovorna za oduzimanje ruske imovine

Izvor:

Sputnjik

12.11.2025

13:05

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Belgija će biti odgovorna u punoj mjeri ukoliko ruska imovina bude konfiskovana, saopštio je pres-biro ruske Spoljno obaveštajne službe (SVR).

- Zbog ukrajinskog sukoba i želje da se porazi Rusija, zemlje Evropske unije su se našle na ivici socioekonomske krize, njihovi budžeti su prazni. Bilo bi dobro platiti ukrajinsko žito na račun ukradene ruske imovine. Ali, za sada im to neće uspjeti - primjetila je SVR.

Роштиљ-ћевапи

Ekonomija

Bankrotirala legendarna ćevabdžinica

Prema saopštenju, Belgija, vlasnik ovog 'lopovskog' zajedničkog fonda', se opire.

- Vidite, plaše se da će biti pozvani na odgovornost. Ispravno razmišljaju: definitivno će biti odgovorni, i to na način da im neće biti lako - zaključuje se u saopštenju.

илу-пиштољ-08092025

Hronika

Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici zaprijetio: Ubiću te

Prethodno, belgijski premijer Bart De Vever po dolasku na samit Evropske političke zajednice izjavio je da Belgija i dalje odbija da izvrši eksproprijaciju ruske imovine koja je pod njenom jurisdikcijom, zahtjevajući pune pravne garancije od lidera svih zemalja EU o podjeli finansijskih rizika kraljevine.

Podijeli:

Tagovi:

Moskva

Belgija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

3 h

0
Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

Svijet

Tramp traži pomilovanje za Netanijahua

3 h

0
Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Svijet

Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

3 h

0
Гугл оптужен за незаконито праћење корисника

Nauka i tehnologija

Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

4 h

0

Više iz rubrike

Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

Svijet

Tramp traži pomilovanje za Netanijahua

3 h

0
Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Svijet

Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

3 h

0
Захарова: Британија не бира

Svijet

Zaharova: Britanija ne bira

4 h

0
Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Svijet

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner