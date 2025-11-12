Izvor:
Belgija će biti odgovorna u punoj mjeri ukoliko ruska imovina bude konfiskovana, saopštio je pres-biro ruske Spoljno obaveštajne službe (SVR).
- Zbog ukrajinskog sukoba i želje da se porazi Rusija, zemlje Evropske unije su se našle na ivici socioekonomske krize, njihovi budžeti su prazni. Bilo bi dobro platiti ukrajinsko žito na račun ukradene ruske imovine. Ali, za sada im to neće uspjeti - primjetila je SVR.
Prema saopštenju, Belgija, vlasnik ovog 'lopovskog' zajedničkog fonda', se opire.
- Vidite, plaše se da će biti pozvani na odgovornost. Ispravno razmišljaju: definitivno će biti odgovorni, i to na način da im neće biti lako - zaključuje se u saopštenju.
Prethodno, belgijski premijer Bart De Vever po dolasku na samit Evropske političke zajednice izjavio je da Belgija i dalje odbija da izvrši eksproprijaciju ruske imovine koja je pod njenom jurisdikcijom, zahtjevajući pune pravne garancije od lidera svih zemalja EU o podjeli finansijskih rizika kraljevine.
