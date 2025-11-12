Logo
Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

Izvor:

Dnevnik.hr

12.11.2025

11:44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле
Foto: Unsplash

Nadzorne kamere snimile su uznemirujući zločin. Muškarac iz Teleormana ubio je svoju bivšu suprugu ispred lokalne crkve dok je ona u rukama držala njihova trogodišnjeg sina.

Na snimci se vidi kako muškarac progoni 25-godišnju ženu i napada je nožem. Cijelo vrijeme dok ju je bivši suprug ubadao, žena je u naručju držala dijete, ali ubrzo je umrla na mjestu događaja.

Dijete je bilo pored tijela svoje majke kad ga je pronašlo nekoliko komšija, koji su nazvali policiju i hitnu pomoć.

Muškarac je pobjegao s mjesta zločina, ali policija ga je ubrzo uhapsila u kući njegovih roditelja, nakon što je pokušao počiniti samoubistvo, piše Digi24.

Градишка-гранични прелаз-12112025

Društvo

Gužva na izlazu iz BiH

Užasan zločin i dalje se istražuje, a policija analizira i snimke s nadzorne kamere. Tužioci će ispitati i oca osumnjičenog jer postoje informacije koje upućuju na to da je znao što će se dogoditi i nije zaustavio sina prije nego što je počinio zločin. Bivšoj supruzi zadao je 15 uboda nožem.

Otac žrtve tvrdi da je više puta molio policiju za pomoć, ali da vlasti nisu ništa poduzele: "Koliko sam puta zvao 112 i policiju i koje su mjere poduzeli? I koliko je puta prekršio zaštitnu naredbu? Došao bi i zaustavio auto, a ja bih zvao, a oni bi rekli da je to javna cesta. To je javna cesta, ali ne zaustavljaš se na mojoj ogradi", rekao je muškarac.

Prema pisanju medija, ubica je imao zabranu približavanja 25-godišnjoj majci troje djece jer ju je prethodno oteo i silovao. Zbog toga će policija otvoriti istragu i protiv policajaca koji su pustili ubicu na slobodu, ali i Kancelarije glavnog državnog tužilaštva u Teleormanu kako bi se provjerilo jesu li poduzete sve mjere za sprječavanje te situacije, piše Dnevnik.hr.

