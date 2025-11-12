Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

Trogodišnji dječak poginuo je u Grčkoj kada je, zajedno sa ujakom (25), koji ga je držao u naručju, pao sa visine od oko 2 metra pravo na glavu.

Tragedija se dogodila u nedjelju u Ahaiji na Peloponezu, a prema navodima, ujak je "nunao" mališana u naručju, pokušavajući da ga smiri jer je dijete bilo kenjkavo.

Prema prvim informacijama mladiću je pozlilo dok su išli dijelom dvorišta gdje se završava terasa, a umjesto ograde postoji kameni bedem. Ujak se tu zateturao i sa sve djetetom u naručju je pao sa visine od oko dva metra na tlo ispred garaže.

Mališan je pao direktno na glavu i zadobio je teške povrede. On je odmah prebačen u dječiju kliniku u Patrasu, gdje su ga ljekari intubirali, ali ubrzo potom je došlo do srčanog zastoja. Ljekari su više od 40 minuta pokušavali da reanimiraju dječaka, ali uzalud. Mali Andreas je izdahnuo.

Ujak mališana je takođe teško povrijeđen u padu i hitno je prevezen u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Grčki mediji pišu da kraj njegove sobe dežura policajac jer je mladić u međuvremenu osumnjičen za ubistvo iz nehata i čeka se da bude dovoljno stabilno da može da da iskaz.

Stradali mališan biće sahranjen sutra, 13. novembra.

Prijatelji porodice kažu da su Andreasovi roditelji nijemi od bola.

"To je divna petočlana porodica, maleni Andreas ima i dvije sestre. Toliko je bilo ljubavi i brige u tom domu, oni su očajni", rekao je prijatelj za medije.