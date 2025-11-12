Logo
Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

Agencije

12.11.2025

13:17

Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата
Foto: Pexels

Četiri lica su uz pomoć dinamita otvorila sef za snabdjevanje bankomata novcem u poštanskoj filijali u Rubeu, na sjeveru Francuske i pobjegla sa plijenom čija vrijednost nije precizirana.

"Oko 8.30 četiri lica su dinamitom otvorila sef za transfer", spoljašnji sef u koji kuriri polažu sredstva - izjavila je portparolka pošte za region O-d-Frans, prenosi "Figaro".

U eksploziji niko nije povrijeđen, ali je pričinjena značajna šteta na fasadi zgrade, dodala je portparolka.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Hronika

Uhapšene dvije osobe zbog skrnavljenja spomenika inspektoru Nenadu Markoviću

Pošta još nije bila otvorena u trenutku incidenta, a za osoblje je organizovan psihološki tim za podršku.

Pljačkaši su očigledno uspjeli da pobjegnu sa plijenom vozilom, dodala je portparolka, ali vrijednost plena nije precizirana.

Istragu je pokrenuo javni tužilac u Lilu, potvrdila je policija.

