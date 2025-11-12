Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

Izvor:
Četiri lica su uz pomoć dinamita otvorila sef za snabdjevanje bankomata novcem u poštanskoj filijali u Rubeu, na sjeveru Francuske i pobjegla sa plijenom čija vrijednost nije precizirana.
"Oko 8.30 četiri lica su dinamitom otvorila sef za transfer", spoljašnji sef u koji kuriri polažu sredstva - izjavila je portparolka pošte za region O-d-Frans, prenosi "Figaro".
U eksploziji niko nije povrijeđen, ali je pričinjena značajna šteta na fasadi zgrade, dodala je portparolka.
Pošta još nije bila otvorena u trenutku incidenta, a za osoblje je organizovan psihološki tim za podršku.
Pljačkaši su očigledno uspjeli da pobjegnu sa plijenom vozilom, dodala je portparolka, ali vrijednost plena nije precizirana.
Istragu je pokrenuo javni tužilac u Lilu, potvrdila je policija.
