Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

Četiri lica su uz pomoć dinamita otvorila sef za snabdjevanje bankomata novcem u poštanskoj filijali u Rubeu, na sjeveru Francuske i pobjegla sa plijenom čija vrijednost nije precizirana.

"Oko 8.30 četiri lica su dinamitom otvorila sef za transfer", spoljašnji sef u koji kuriri polažu sredstva - izjavila je portparolka pošte za region O-d-Frans, prenosi "Figaro".

U eksploziji niko nije povrijeđen, ali je pričinjena značajna šteta na fasadi zgrade, dodala je portparolka.

Pošta još nije bila otvorena u trenutku incidenta, a za osoblje je organizovan psihološki tim za podršku.

Pljačkaši su očigledno uspjeli da pobjegnu sa plijenom vozilom, dodala je portparolka, ali vrijednost plena nije precizirana.

Istragu je pokrenuo javni tužilac u Lilu, potvrdila je policija.