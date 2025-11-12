Uhapšene dvije osobe zbog skrnavljenja spomenika inspektoru Nenadu Markoviću

Izvor:
12.11.2025
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske lišili su slobode lica čiji su inicijali V.R. iz Bijeljine i M.N. iz Ugljevika zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo povreda groba ili umrlog lica.
U saopštenju iz MUP-a Srpske se navodi da se ova lica sumnjiče da su oštetili nadgrobni spomenik policijskog službenika na gradskom groblju u Bijeljini, a događaj je prijavljen je 3. novembra Policijskoj upravi Bijeljina.
Policijski službenici su izvršili pretrese više lokacija i vozila na području Bijeljine koje koriste osumnjičena lica, te su tom prilikom pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.
Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica V.R. i M.N. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mjere i radnje.
Na Novom gradskom groblju u Bijeljini uništen je spomenik inspektoru Nenadu Markoviću, koji je 2023. godine ubijen na dužnosti, a slučaj je prijavila porodica.
Policijska uprava Bijeljina više puta je pohvalila inspektora Nenada Markovića.
Iza ubijenog ostali su ožalošćeni roditelji, supruga i sin.
