Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici zaprijetio: Ubiću te

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

12:54

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те
Foto: Pixabay

U prepodnevnim satima, oko 11 časova, došlo je do dramatične oružane pljačke u jednoj poznatoj kladionici u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Naoružani muškarac, držeći pištolj, upao je u objekat i, prema prvim informacijama, direktno zaprijetio radnici.

"Ubiću te!" - navodno je zaprijetio napadač, a zatim je iz kase uzeo oko 100.000 dinara.

Nakon što je uzeo novac, razbojnik je pobjegao u nepoznatom pravcu.

Policija je brzo stigla na lice mjesta i u toku je intenzivan uviđaj. Više detalja o potrazi za počiniocem biće poznato nakon završetka policijske istrage.

Nezvanično, radnica nije povrijeđena.

Slučaj pljačke kladionice u Jurija Gagarina na Novom Beogradu, gdje je razbojnik pištoljem zapretio radnici i odnio oko 100.000 dinara, nažalost nije izolovan incident, već deo zabrinjavajućeg trenda koji traje tokom čitave godine. Na osnovu serije oružanih prepada, primetno je da razbojnici ne samo da biraju kladionice kao metu, već postaju i sve brutalniji u načinu izvršenja.

беба

Svijet

Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

Trend oružanih prepada na kladionice traje čitave godine. U aprilu ove godine, na primjer, u Rakovici, dvojica naoružanih napadača otišla su i korak dalje: nakon što su opljačkali sef, oni su goste i radnika zaključali u toalet objekta.

Ovakvi primjeri svedoče o tome da je opasnost za radnike značajno porasla. Kriminalci pokazuju sve veći stepen bezobzirnosti, ne ustručavajući se da upere oružje u civile usred dana.

Ovi primjeri pokazuju da je korišćenje pištolja i izgovaranje direktnih prijetnji smrću postalo standardni metod izvršenja ovih krivičnih dijela, čime se direktno ugrožavaju životi radnika.

Dok policija intenzivno radi na rješavanju ovih slučajeva i hapšenju počinilaca (kao što je bio slučaj u Borči gdje je razbojnik brzo uhvaćen), postavlja se pitanje adekvatnog obezbjeđenja kladionica i zaštite zaposlenih koji su izloženi direktnom riziku i traumi, piše Telegraf.

Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Гугл оптужен за незаконито праћење корисника

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Ударио пјешака на пјешачком!

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

