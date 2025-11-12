Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Извор:
Телеграф
12.11.2025
12:41
Коментари:0
Мађарска полиција ухапсила је жену (31) која је осумњичена да је 8. новембра отела новорођенче из једног стана у близини Будимпеште. Детаље случаја изнио је на конференцији за новинаре пуковник Тамаш Норберт Барицска, који је навео да је отмичарка успјела да превари мајку дјетета, представљајући се као запослена у фондацији која помаже породицама са малом дјецом.
Према извјештају полиције, мајка је 6. новембра на улици упознала непознату жену која јој је понудила помоћ у виду беби-опреме и ваучера за куповину ствари за бебу у апотеци. Две дана касније, договориле су се да се нађу у стану гдје је жена живјела с дјететом. Осумњичена, која се представила као Рената, понудила се и да причува бебу и другу дјецу, док мајка оде да узме нешто од колеге.
Када се мајка након двадесет минута вратила, схватила је да је преварена и да бебе нема. Одмах је позвала полицију.
Неколико сати касније, стигла је нова пријава са гинеколошке клинике у Будимпешти. Непозната особа је донијела бебу и ставила је у инкубатор, носила је перику и тврдила да је дијете њено. Захваљујући снимцима надзорних камера и подацима о таксију, полиција је реконструисала њено кретање и убрзо успјела да је идентификује.
Жена је ухваћена након што је поново контактирала мајку и договорила нови сусрет. У полицији је признала злочин и рекла да се каје.
"Осумњичена није могла да има дјецу, али је јако жељела бебу. Појавила се код куће са овим дјететом и жељела је да се претвара да је њено, али је убрзо одустала од тога", изјавио је пуковник Барицска.
Беба, стара свега осам дана, није повријеђена и одмах је враћена мајци.
Против осумњичене жене покренут је поступак због противзаконитог лишавања слободе малољетног лица, за шта јој пријети казна до пет година затвора.
